Las heridas ocasionadas por un cuchillo dejaron a la menor gravemente herida.

Tras 10 días de una recuperación lenta, la chica había sido dada de alta.

Sin embargo, durante la tarde del jueves, la menor sufrió una descompensación y, a pesar de ser trasladada al Centro de Salud Brígida de Santa Cruz, murió.

Ante esto, la madre de la niña se encontraba en el instituto para buscar las notas de su hija cuando ocurrió el trágico incidente. En ese momento, ella se dirigió al baño, donde fue atacada por un compañero con un cuchillo en el pecho.

A raíz de esto regresó ensangrentada y llorando hacia su madre, quien relató desesperada: “Mi niña fue al baño y al rato vuelve ensangrentada. Me dice: ‘Mamá, un niño me atacó, me quería matar’”.

La madre intentó presentar una denuncia ante la Policía, pero no le admitieron la demanda debido a que el agresor era un niño.

En que circunstancia está la investigación

La trágica situación generó consternación en la región cruceña. La madre expresó su deseo de que se investigue a fondo el motivo por el cual el niño cometió ese acto violento.

En una entrevista previa, manifestó: “Yo quisiera que esto se investigue bien, por qué el niño hizo eso. Me dijeron que ella no iba a resistir esa noche la operación, pero gracias a Dios ella resistió”.

La jefe de la Defensoría de la Niñez, Daniela Suárez, confirmó que al recibir la denuncia se conformó un equipo multidisciplinario para iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, se desconoce el parte técnico que explique las circunstancias en las que la menor fue herida y, posteriormente, falleció.

Este trágico suceso continúa siendo motivo de profunda preocupación en la comunidad de Santa Cruz.