La Policía Civil investiga la muerte de un hombre de 53 años que recibió un disparo en el pecho en Iraceminha , al oeste de Santa Catarina . Logró caminar hasta donde estaba su esposa e identificar al agresor antes de perder el conocimiento (ver arriba) .

Según el delegado João Miotto, la víctima discutió con un hombre porque una camioneta le impedía el paso. La discusión escaló a una agresión física, con un intercambio de bofetadas entre ambos.

Tras el altercado, el hombre se marchó y la víctima decidió buscar a su vecino en un bar cercano para preguntarle dónde estaba la tercera persona implicada en la discusión.

El vecino se negó a dar la información. En ese momento, la víctima supuestamente profirió amenazas, diciendo que se vengaría y mataría al hombre con el que había peleado. También amenazó al vecino, diciéndole que lo mataría si no revelaba el paradero del otro hombre.

Puede interesarte

El vecino agarró un arma que poseía y, "después de que la víctima lo 'provocara' diciéndole algo como 'dispara si eres hombre', terminó disparando", dijo el jefe de policía.

La víctima fue identificada como Valtemir Machado, de 53 años. Él y el agresor eran vecinos.

ATIRE SE FOR HOMEM...😱



Um idoso foi morto a tiros na tarde de sábado (1º) em Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina, após uma briga que terminou de forma trágica.



O crime ocorreu por volta das 17h06, na comunidade de Linha Moroé. Câmeras de segurança flagraram o momento em que… pic.twitter.com/OGIfY51dMh — Jornal Expresso (@JornalExpresso4) November 4, 2025

En declaraciones a g1 , el jefe de policía explicó que Machado ya tenía antecedentes de conflictos. Había sido blanco de dos ataques previos por parte de otra familia de la región, que resultaron en el arresto de dos hermanos y la fuga de un tercer sospechoso.

La víctima también tenía un extenso historial delictivo, que incluía homicidio, intento de homicidio, descarga de armas de fuego, lesiones corporales, amenazas, daños a la propiedad, resistencia al arresto, desobediencia a una orden legal y violencia doméstica.

El sospechoso, de 67 años, confesó haber disparado, alegando que la víctima lo había amenazado momentos antes.

El lunes compareció ante el juez para una audiencia de custodia y fue enviado a una prisión regional. Se espera que enfrente cargos de homicidio agravado por un motivo trivial y por haber imposibilitado la defensa de la víctima.

Según la policía, el tirador ya había estado involucrado en otro incidente por alteración del orden público y uso de arma de fuego.

Su nombre no fue revelado y, por lo tanto, g1 no tuvo acceso a su defensam.

Según la policía, el tirador declaró que había sido amenazado por la víctima momentos antes del crimen.

Según el jefe de policía João Miotto, Valtemir estaba desarmado y con el pecho descubierto, por lo que no representaba ninguna amenaza inmediata, cuando le dispararon.

“El perpetrador supuestamente tomó un arma de su propiedad y, después de que la víctima lo 'provocara' diciéndole algo como 'dispara si eres un hombre', terminó disparando”, dijo el investigador.

No se dispone de información sobre el modelo del arma utilizada en el crimen. Sin embargo, la policía informó que el arma empleada fue decomisada el mismo día del crimen por la Policía Científica, el organismo forense oficial del estado.

Otra arma, registrada a nombre del sospechoso, fue localizada durante la ejecución de una orden de allanamiento y decomiso en la casa del sospechoso el lunes.

Fue detenida junto con otros materiales.

Puede interesarte

El jefe de policía explicó que la zona donde ocurrió el crimen se caracteriza por conflictos entre vecinos.

“Anteriormente ejecutamos una orden de registro en su casa, donde se incautaron las armas, pero luego regresamos. También realizamos registros en las casas de otros vecinos. Es una zona con un historial de desacuerdos entre los residentes”, declaró Miotto.

Un vídeo de una cámara de seguridad, difundido por la Policía Civil, muestra a Valtemir de pie frente a su casa, donde incluso le pide a su esposa que llame a la policía.

A continuación, camina hacia el frente de la casa y observa la calle. Se oye un primer disparo. Segundos después, un segundo disparo alcanza a la víctima en el pecho. Machado se lleva la mano a la herida y logra llegar hasta su esposa, quien lo sostiene.

Antes de perder el conocimiento, señala al autor del crimen.