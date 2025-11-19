Un adolescente de 16 años murió al intentar frenar una pelea de pareja en la cuadra donde vivía en la localidad brasileña de Mauá, en la región metropolitana de San Pablo

Todo ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 20, cuando Miguel Pinheiro Martins escuchó una fuerte discusión entre dos vecinos: un hombre de 36 años y su pareja. Según informaron desde la Guardia Civil Municipal (GCM), el chico se acercó para defender a la mujer y recibió un golpe de puño por parte del hombre.

El impacto lo hizo caer y golpearse la cabeza contra un muro. Vecinos llamaron de inmediato a policía y el adolescente fue trasladado de urgencia a un centro médico local. A pesar de los esfuerzos médicos, no lograron salvarlo.

El agresor intentó escapar, pero fue detenido

Al notar la llegada de los agentes, el agresor intentó huir, pero fue capturado en el acto.

“Realizamos búsquedas y lo localizamos cerca de su casa. Al ver al equipo, intentó huir, pero fue detenido rápidamente y nos dijo que no recordaba muy bien lo que había pasado”, afirmó el agente Marco Enarriaga.

El agresor estaba drogado y dijo que no recordaba el ataque. (Foto: gentileza O Globo).

La policía confirmó que el hombre, identificado como Leonardo Aparecido de Oliveira, ya tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas y, al momento del incidente, presentaba signos de estar bajo los efectos de estupefacientes.

Durante su detención, el acusado aseguró no recordar lo sucedido. El caso fue caratulado como homicidio culposo y quedó registrado en el 1º Distrito Policial de Mauá.

La mujer, que lleva tres años viviendo con Oliveira, contó que, tras la agresión, él se quedó en el lugar mientras ella se fue a la iglesia. Al enterarse de que una persona había muerto, acudió a la comisaría.

La Justicia definirá la situación del detenido

Oliveira pasó por una audiencia de custodia este martes, donde se le concedió la libertad provisional, con la imposición de medidas cautelares, según el Tribunal de Justicia de San Pablo. Tendrá que comparecer ante el tribunal, siempre que sea citado, para informar y justificar sus actividades, no puede salir de la ciudad por más de ocho días sin autorización y debe mantener su dirección actualizada.

La policía sigue investigando los detalles del caso y tomando testimonios de los vecinos que presenciaron la tragedia.