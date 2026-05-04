Una docente de 44 años murió tras sufrir una explosión por una fuga de gas en el departamento que alquilaba. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando, donde la víctima había advertido reiteradamente sobre problemas en la instalación.

Jésica Coria sintió olor a gas durante varios días y se lo comunicó al propietario de la vivienda. Según relataron sus familiares, el hombre le aseguró que iba a resolver la situación, pero no lo hizo. Días después, al encender la luz del baño, se produjo una explosión que le provocó quemaduras en el 60 % de su cuerpo. Falleció una semana más tarde.

El episodio ocurrió el 27 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Málaga al 2400. Tras el estallido, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital y luego derivada a una clínica, donde permaneció internada en estado crítico hasta su fallecimiento este domingo.

Reclamo de justicia de la familia

A un mes del hecho, familiares de la docente organizaron una movilización para exigir respuestas y el avance de la causa judicial. “Esto no puede quedar así. Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija”, expresó su madre.

Además, advirtió sobre la situación de otras personas que habitan el mismo complejo. “Hay ocho familias más viviendo ahí que también corren peligro”, sostuvo.

La víctima tenía tres hijos, de 22, 18 y 7 años, y se desempeñaba como docente en varias instituciones educativas. También cursaba estudios, según recordó su familia.

El día del hecho, antes de ingresar al baño, la mujer les pidió a sus hijos que permanecieran en la habitación. “Cuidá a tu hermano”, le dijo al mayor. Segundos después, al encender la luz, se produjo la explosión que desató un incendio.

“Se quemó toda”, relató su madre al describir lo ocurrido. La docente logró salir del departamento envuelta en llamas y una vecina la asistió arrojándole una sábana mojada para sofocar el fuego. Luego fue trasladada a un centro de salud.

Su madre indicó que no pudo despedirse. “Al día siguiente la intubaron y no recuperó la conciencia”, lamentó.

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Investigación y denuncia contra el propietario

Tras la muerte, la familia apuntó contra el dueño del inmueble y denunció posibles irregularidades en la instalación de gas. Según indicaron, mientras la docente permanecía internada, el propietario habría realizado modificaciones para aparentar que el suministro estaba cortado antes de la explosión.

El caso quedó en manos del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro y la Fiscalía Correccional de San Fernando. La causa fue caratulada como estrago doloso seguido de muerte, delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Los familiares convocaron a una marcha para reclamar justicia y exigir medidas para evitar nuevos incidentes en el lugar. “Jésica no merecía morir de esta manera. Se fue sufriendo”, señalaron.

Finalmente, remarcaron el alcance del reclamo: “Hay más inquilinos. No es solo por Jésica, que hoy ya no está, sino por la gente que sigue viviendo ahí. Hay ocho familias más que también corren peligro. A mi hermana le apagaron la vida. Ya no está como hermana, como hija, como madre, como abuela, como tía. Ya no la tenemos. Lo único que pedimos es justicia. Justicia por Jésica Coria”.