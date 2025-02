Camilota de Cuestión de Peso se reportó en las redes sociales con un video que causó impacto. Allí habló sobre las piñas que le daría a Morena Rial, a quien desafió para enfrentarse en la próxima edición de "La gran pelea".

“Les vengo a pedir un favor a ustedes para que me apoyen, porque vamos a estar peleando. Le quiero hacer un desafío a More Rial", disparó filosa. Sin embargo, del otro lado no recibió respuesta, aunque muchos de sus seguidores no dudan en que por dinero la hija de Jorge Rial se subirá al ring sin problemas.

El evento podría convertirse en el suceso más insólito y polémico del año. Las opiniones sobre este enfrentamiento beneficiaron a Camila Deniz, a quien dieron por vencedora en un supuesto mano a mano con la mediática.

"La mata con dos trompadas", "More no se la banca ni ahí", "La deja en el piso a los cinco minutos", fueron algunas de las frases de los usuarios. En las próximas semanas se confirmará si se llevará adelante o no.