Una parte de un edificio de Nueva York se derrumbó en la mañana de este miércoles y los escombros se acumularon en una esquina, informaron medios internacionales.

El departamento de bomberos de la ciudad informó que no había reportes inmediatos de heridos, según la agencia de noticias Associated Press.

Añadió que estaba respondiendo a un reporte de una explosión de gas que derrumbó el pozo de un incinerador en el edificio de 20 pisos del Bronx.

El edificio es una vivienda pública municipal y la agencia aguardaba comentarios de la Autoridad de Vivienda.

Un video del lugar muestra un rascacielos con una esquina derrumbada desde la planta baja hasta el tejado; otras filmaciones dejaban ver una nube de polvo que se elevaba sobre el bloque momentos después del derrumbe, ocurrido pasadas las 8:00.

El alcalde Eric Adams declaró que fue informado acerca de la emergencia y que las autoridades aún estaban realizando una evaluación completa.

Puede interesarte

“Al llegar, los oficiales observaron un derrumbe parcial del edificio”, comunicó la Policía.

Los pozos de incineración de los edificios de la ciudad de Nueva York se usaban antiguamente para eliminar la basura, que luego se quemaba allí mismo pero fueron reemplazados en gran medida por compactadores de basura, que pueden usar los mismos conductos.