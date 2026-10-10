La ciudad de Santa Fe atraviesa este sábado 10 de octubre de 2026 una jornada con temperaturas frescas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El termómetro registrará una mínima de 12° y una máxima de 19° durante el transcurso del día.

En cuanto al estado del tiempo, se espera una baja probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana, las chances de lluvia se ubican por debajo del 10%. Sin embargo, hacia la tarde, la inestabilidad podría incrementarse, alcanzando un rango de entre el 10% y el 40%, para luego descender nuevamente por la noche, momento en el que la temperatura bajará hasta los 15°.

El viento será otro factor determinante en la jornada. Durante la mañana y la tarde, soplará desde el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, se prevé una disminución en su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 km/h.

De cara a los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para el martes 13 de octubre de 2026 se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°, sin probabilidades de precipitaciones para esa jornada.