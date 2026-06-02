La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó una nueva eliminación en una de las semanas más agitadas y repletas de movimientos desde el inicio de la temporada. La salida de Tati Luna, la uruguaya que apenas estuvo 12 días en competencia, se resolvió en un mano a mano con Titi Tcherkaski, una de las jugadoras originales del reality. El público, con su voto negativo, decidió que Tati abandonara el juego, en una gala donde la tensión, los cambios de grupo y las polémicas marcaron el ritmo del programa.

La semana había comenzado con la salida voluntaria de Gladys “La Bomba Tucumana” y el regreso sorpresivo de Solange Abraham con el Golden Ticket. La placa de nominados contó con cinco jugadores en riesgo: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tatiana “Tati” Luna y Titi Tcherkaski, a quienes se sumaron las repercusiones de los conflictos internos y las nuevas alianzas que se reconfiguraron con cada ingreso y salida.

La primera en bajar de la placa negativa fue Tamara Paganini, que celebró emocionada y agradeció el apoyo del público. “¡Gracias, gracias! Me re quiero quedar, muchas gracias”, expresó la jugadora, que había vuelto a cambiar de grupo en los últimos días y se reconcilió con Brian Sarmiento, dejando atrás una breve alianza con los tiktokers de la casa.

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El segundo salvado fue Brian Sarmiento, quien recibió poco más del 6% de los votos para salir. El exfutbolista, que en las últimas semanas bajó el perfil de las discusiones y se mostró más vulnerable al hablar de sus hijas, festejó a puro baile ante la mirada atenta de sus compañeros.

TATI LUNA QUEDA ELIMINADA DE GRAN HERMANO #GranHermano pic.twitter.com/oVG1JvP6qA — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) June 2, 2026

Leandro Nigro fue el último en zafar antes del mano a mano. El participante, que estuvo cerca de abandonar la casa tras un fuerte llamado de atención de Gran Hermano por su “falta de juego”, recibió poco más del 10% de los votos. En las redes, los seguidores ya lo catalogan como “planta”, aludiendo a su bajo perfil y a la escasa participación en los desafíos semanales.

Así, la definición quedó entre Titi Tcherkaski, jugadora original con varios meses de pantalla, y Tati Luna, una de las nuevas incorporaciones que apenas tuvo tiempo de afianzarse dentro del grupo. El duelo entre una “histórica” y una recién llegada se vivió con máxima tensión, ya que en las encuestas y debates de redes sociales muchos imaginaban que el resultado sería reñido. Sin embargo, Santiago del Moro anunció que la diferencia fue contundente: Tati Luna fue eliminada con el 71,8% de los votos negativos frente a su rival.

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La despedida de Tati fue breve y correcta. “¡Muchas gracias a todos!”, se limitó a decir antes de dejar la casa. Su paso por el reality quedará marcado, entre otras cosas, por el escándalo que se desató cuando comió galletitas sin TACC que eran exclusivas para Andrea del Boca y Nenu López, dos participantes con celiaquía. El episodio generó una de las peleas más fuertes de la semana y le valió la enemistad de gran parte del grupo de Andrea, que sigue teniendo peso en el juego. Además, Tati vivió un breve y problemático romance con Matías Hanssen, lo que sumó condimentos a su fugaz estadía.