Después de pasar por un duro momento personal, María Becerra vuelve con todo y anunció su tercer show en River. La cita será el próximo 12 de diciembre y será un espectáculo increíble, en el marco de su nueva etapa musical conocida como María 3.0.

Con un espectáculo de drones, un mini show en vivo de tres canciones y una íntima entrevista, la artista confirmó que vuelve al Más Monumental. En esta oportunidad, la propuesta es más que impresionante: será en formato 360°, con el escenario dispuesto en el medio del campo y vista completa desde todas las tribunas del estadio que puede albergar cerca de 80.000 espectadores, según el armado.

El anuncio de este gran espectáculo comenzó con una campaña enigmática que protagonizaron los nuevos alter egos artísticos de María, que hackearon las pantallas de los principales canales de streaming del país, anticipando lo que estaba por suceder.

Antes del anuncio, La Nena de Argentina charló con Martín Garabal. Allí se refirió a este buen momento laboral que esta atravesando, pero también a los episodios tristes que atravesó en los últimos años: “En mi vida me hubiese imaginado lo que me pasa, es un contraste muy grande con la María de su casita”, indicó primero.

Sobre cómo transitó lo que vivió, comentó: "Con mucha intensidad, una montaña rusa de emociones. Momentos donde estuve muy triste, muy mal, también muy feliz, pero conecté mucho con lo real, con la vida".

Luego, se refirió a los cambios en su equipo de trabajo. “Estos meses fueron cambios abruptos y positivos. Me dieron una libertada en todo sentido que había perdido en la vorágine. Fue poner un parate y decidir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque ya no me suman, al contrario, me restan”, expresó.

“El disco iba a ser otro. Lo temíamos completísimo, pero pasó lo de los embarazos. Y estuve tantas veces a punto de que la parca pase y me lleve... Lo tomo con humor, pero fue así. Y llegó un punto en el que estaba muy triste, y no estaba haciendo terapia porque no podía hablar, así que iba a estudio y me salían todas canciones tristes, de la muerte, de la oscuridad... Y en un momento me sentía muy vulnerable, no quise sacar esas canciones, no quería mostrarlas, sino que me queden como parte de una terapia”, explicó sobre cómo surgió este nuevo proyecto.

Cómo y cuándo comprar las entradas para María Becerra en River

Los tickets estarán a la venta a partir del 11 de agosto a las 13 horas en preventa exclusiva para clientes BBVA, mientras que la venta general se habilitará el 12 de agosto a la misma hora a través de Allaccess.com.ar.