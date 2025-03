En el centro de la escena mediática, el romance entre Mauro Icardi y la China Suárez no deja de sumar capítulos que alimentan el revuelo. Luego de la separación del futbolista con Wanda Nara, la actriz se convirtió en protagonista de una historia marcada por reproches, tensiones familiares y versiones cruzadas que mantienen en vilo al mundo del espectáculo. El último episodio tuvo como escenario el Chateau Libertador, el lujoso edificio donde Wanda y Mauro convivieron durante años, la volvió a poner en el eje de conflicto. En medio de ese escándalo, la China optó por el silencio por doce días, y este lunes regresó a Instagram con un particular posteo en conjunto con su novio.

En este contexto de alta exposición y conflicto, la artista sorprendió al regresar a la escena pública con una producción de fotos que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La ex Casi Ángeles posó junto a Icardi en una serie de imágenes donde ambos lucieron conjuntos denim en un estilo que evocó la moda de la década de 1980. “Fiesta de cumpleaños de los 80”, escribieron en inglés, como acompañamiento de las postales que protagonizaron ambos, en alusión al festejo temático que llevó a cabo Mery del Cerro, según contó el panel de Intrusos (América).

Ella eligió un top escotado con hebillas doradas, acompañado de un pantalón de tiro alto y cinturón con detalles metálicos, mientras que él apostó por una campera de jean combinada con una remera blanca al cuerpo y jeans clásicos. Ambos completaron el look con gafas de sol oscuras y una actitud desafiante que no pasó inadvertida.

Con un estilo retro, la China hizo su primer posteo luego de días de ausencia

Lejos de mostrarse afectada por las críticas y el entorno mediático adverso, la actriz se mostró segura junto a Icardi. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, fueron tomadas en lo que parece ser el hall de una residencia elegante, con escalinatas de mármol y barandas de hierro forjado, dando un marco de lujo al mensaje visual que ambos decidieron enviar: siguen juntos y sin intención de esconderse.

La sección de comentarios se llenó de una catarata de mensajes por parte de los usuarios. “Se postularon para ser un meme”; “Dos ridículos”; “Qué bizarro”, fueron algunas de las reacciones en contra la pareja, mientras que otras se encargaron de expresarle su apoyo y cariño. “No pueden ser tan lindos”; “¿Quién pudiera estar tan radiante como la China mientras la mitad de un país le tira odio?”; “Parecen la Barbie y su Ken”; “Son unos bombonazos. Merecen estar juntos”, fueron algunos a favor de la dupla.

Si bien Suárez reapareció en redes sociales luego de varios días de silencio, sorprendiendo con una producción de fotos junto a su novio, lo cierto es que él no tardó en romper su propio hermetismo. Apenas unos días después del tenso encuentro que mantuvo con Nara, Icardi salió al cruce de las versiones que circularon sobre su divorcio y la situación familiar que atraviesa.

El miércoles pasado, el futbolista publicó un extenso posteo en sus historias de Instagram. Un texto cargado de mensajes directos, reproches y promesas, que acompañó con la imagen del actor Johnny Depp durante el juicio mediático que sostuvo con Amber Heard, una postal que, a esta altura, se convirtió en un símbolo para Icardi.

“¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana? ¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto?”, comenzó el delantero en su exposición, en clara alusión al fallo judicial emitido por la Justicia italiana en relación a su divorcio con Nara.

Lejos de las críticas, la pareja posó con un estilo ochentoso ante las cámaras

“Ya es todo oficial, y con sentencia en mano”, continuó el deportista, asegurando que se había mantenido en silencio para observar cómo caían, según sus palabras, “los mitómanos”. “Quería esperar en silencio unos días para exponer, como siempre, a los mitómanos. Como dije hace unas semanas, ‘el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y ya se va sabiendo la verdad”, escribió, sin mencionar nombres, pero dejando claro el destinatario de su mensaje.

Puede interesarte

“Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día… voy por todo y contra todos con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia”, sentenció, en un tono que no dejó lugar a dudas sobre su postura en el conflicto.

Minutos después, compartió dos imágenes más, donde se lo ve durante unas vacaciones junto a sus hijas, aunque los rostros de las niñas aparecen desenfocados. En una de ellas escribió: “Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su ‘Papuchi’. Falta poco mis princesas y todo se va a acomodar. Las amo y extraño”.

De esa manera, la trama sigue sumando capítulos en tiempo real, con mensajes cruzados y acusaciones que sacuden tanto el plano judicial como el emocional. En el medio, la actriz reapareció sin dar declaraciones, pero con imágenes que hablan por sí solas: un mensaje visual de unidad junto a Icardi que refuerza su posición en esta historia de amores, rupturas y conflictos sin tregua.