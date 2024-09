Cinthia Fernández compartió en sus redes sociales un video con una de sus gemelas. En la grabación buscó demostrar las discusiones que tiene a diario con sus nenas más grandes, pero recibió críticas de sus seguidores.

“Nadie me avisó que pelear con un hijo adolescente era como los viejos tiempos en el Bailando”, escribió la mediática en la publicación que subió a su Instagram.

En el video, Cinthia actuó con una de sus gemelas el fuerte ida y vuelta que hubo hace unos años entre Pampita y Moria Casán en el programa conducido por Marcelo Tinelli. De esa manera, comparó sus discusiones con las que había en el reality de baile.

Puede interesarte

“¡Conmigo no te metas!”, le había dicho la ex de Benjamín Vicuña a la diva en ese momento. A lo que ella le respondía: “¡Y conmigo tampoco! ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos?”.

Si bien algunos usuarios rieron con el video de Cinthia junto a una de sus hijas, hubo quienes criticaron las palabras de la mediática. “¿Y dónde está la adolescente? Son nenas de 11 años, son preadolescentes y creo que ni siquiera eso”, cuestionó una internauta.

“¿Adolescente? No te adelantes, con calma”, le recomendó otra persona. “Esto no es nada Cinthia, esperá a que sean más grandes”, le dijeron también.