Un menor de 3 años ingresó de urgencia al Hospital de Niños Orlando Alassia con un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en una vivienda de barrio Belgrano y fue producto de un accidente doméstico con un rifle de aire comprimido. Su pronóstico es reservado.

La ciudad de Santa Fe vive horas de angustia tras conocerse un hecho que sacudió a la comunidad. Un niño de apenas 3 años lucha por su vida en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia luego de recibir un disparo en la cabeza mientras jugaba en su casa de Belgrano al 8000.

El accidente ocurrió este domingo y generó gran conmoción entre vecinos y familiares. El menor fue trasladado de urgencia en una ambulancia del 107, con asistencia del personal policial de la Guardia de Infantería, hasta el centro de salud pediátrico más importante de la región.

Los primeros reportes médicos confirmaron que el proyectil permanecía alojado en su cráneo. Apenas ingresó, fue sometido a curaciones iniciales y quedó bajo monitoreo constante, en espera de una cirugía.

El accidente en el domicilio familiar

De acuerdo al parte policial, todo sucedió en un contexto doméstico. El pequeño jugaba con otro niño cuando, de manera accidental, accionaron un rifle de aire comprimido que se encontraba en la vivienda. El disparo impactó en la cabeza de la víctima, generando una herida de extrema gravedad.

Pronóstico reservado

El equipo médico del Hospital de Niños Orlando Alassia sigue de cerca la evolución del menor, aplicando protocolos de urgencia para lesiones de este tipo. Por el momento, el pronóstico es reservado, dado que la bala continúa alojada en la cabeza y se aguarda la evaluación quirúrgica.

Mientras tanto, las fuerzas policiales continúan con las actuaciones de rigor y la justicia deberá determinar las responsabilidades en torno al hecho, que ya es investigado como un accidente doméstico con consecuencias graves.