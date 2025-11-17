Una salvaje agresión, que incluyó puñetazos y patadas en el piso, sufrió un joven en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba en el marco de un intento de robo. La víctima del ataque caminaba por el medio de la calle cuando fue interceptado por dos delincuentes que le sacaron un teléfono celular y escaparon, aunque luego fueron aprehendidos por la Policía cordobesa.

La secuencia, que se desarrolló el sábado por la noche en las calles Santiago Temple y Belgrano, quedó registrada en las cámaras de monitoreo. En las imágenes se ve cómo la víctima del robo camina por la calle mientras dos hombres abrazados entre sí avanzan hacia su encuentro, hasta que en un momento aceleran sus pasos y lo agarran desde atrás.

El joven buscó defenderse y se inició un forcejeo en el que pudo contener parcialmente a uno de los ladrones, pero el otro le propinaba golpes de puño y patadas indiscriminadamente para que soltara sus pertenencias.

La víctima, finalmente, logró soltarse y escapar corriendo, pero no pudo evitar que se llevaran su teléfono.

Dos detenidos por agredir y robar a un vecino en barrio Güemes



Las cámaras 911 captaron el hecho y permitieron la aprehensión de dos hombres y la recuperación del celular sustraído.



📍 Córdoba Capital pic.twitter.com/Li6hqnOSiz — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) November 16, 2025

Ante ese panorama, la Policía cordobesa montó un operativo para encontrar a los ladrones, que habían escapado a pie.

Poco después, en Turrado Sánchez y Richardson, a solo dos cuadras de donde se había producido el asalto, los agentes lograron identificar a los dos hombres. A uno de ellos lo capturaron en el momento, mientras que el restantes fue atrapado a unos metros, cuando intentó huir corriendo.

Según se informó oficialmente, ambos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a una comisaría para quedar a disposición de la Justicia, mientras que el celular fue devuelto a su dueño.