Cuando el 17 de octubre de 2022 cruzaron por primera vez la puerta de la Casa de Gran Hermano y sus miradas se encontraron, Daniela Celis (27), la maquilladora y modelo de Moreno, y Thiago Medina (20), el empleado del Mercado Central de Gonzalez Catán, no pudieron imaginar que en menos de un año sus vidas cambiarían tanto. Durante sus días de encierro dieron rienda suelta a la pasión que terminó transmutando en amor. Por entonces ella soñaba con ser famosa y él con salir adelante económicamente para ayudar a su familia. Y la realidad superó todas las expectativas.

El reality llegó a su fin pero su historia continuó con idas y vueltas pero siempre con el sentimiento aflorando y manteniéndolos unidos. Daniela cumple con su rol de streamer en “Fuera de Joda” y presentaciones sin descanso. Thiago arregló la casa familiar y abrió una verdulería que no prosperó. Mientras los dos cambiaban sus destinos y experimentaban nuevos caminos, armaban un departamento para compartir sus noches de amor, la vida volvió a sorprenderlos.

Como un tsunami revolucionó sus costumbres y transformó su futuro. Daniela tuvo algunos síntomas que la llevaron al médico y el resultado de los estudios realizados fue determinante. Estaba embarazada. La “buena nueva” los fundió en besos y abrazos. Pero aún faltaba algo. No sólo un hijo llegaría a sus vidas, sino dos. Ya que Daniela y Thiago transitan un “embarazo gemelar”. O sea que no esperan un bebé, sino dos. Superada por la emoción, con la alegría de cumplir un nuevo sueño, ya que desde siempre quiso ser madre de mellizos, Daniela no deja de sonreir. Está feliz y quiere compartir con CARAS el momento único que hoy vive.

Rodeada de osos, muñecos de peluche, globos de colores y dulces melodías, posa ante la cámara acariciando tiernamente su incipiente pancita. Y su voz suave no puede contener la emoción del presente con el que soñó desde pequeña.

"Recuerdo que me sentía mal… Estaba todo el tiempo cansada, no tenía energías, no entendía lo que estaba pasando… Pensé que me estaba enfermando, o que ¡quizás era parte del famoso estrés! Porque tampoco paraba un segundo; me iba de mi casa a las 10 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Estaba grabando “Editando tele”, terminaba ahí y me iba a “Fuera de joda”… Y ni hablar cuando tenía algún evento a la noche. Todos los días me levantaba temprano para empezar a grabar el contenido para las redes sociales y, a veces, ni siquiera almorzaba ni merendaba. ¡Seguía de largo! Entonces pensé que todo eso le estaba jugando en contra a mi salud. Hasta que un día, los viajes en auto me empezaron a marear", contó.

-¿Al enterarse sintió que cumplía sus viejos sueños de ser linda, famosa y convertirse en madre de gemelos?

-Cuando me lo dijeron sentí que el mundo se me paró… Fue un segundo nada más porque me enamoré inmediatamente de mis dos bebés y recordé mi deseo de cuando era chiquita junto a mi hermana y mis sobrinos, cuando pensábamos quién iba a ser la

afortunada de tener mellizos o gemelos en la familia… ¡Todos lo deseábamos pero jamás pensé que se me iba a dar a mí! ¡Siento que soy una bendecida de Dios! Todo lo qué pedí o soñé en algún momento la vida se me cumplió. Hasta el año pasado pensé que era imposible llegar a la popularidad y al corazón de la gente pero este año entendí que todo, tarde o temprano, siempre llega. Y lo que no llega es porque algo mejor está por venir… Tengo una frase que nunca falló y siempre me acompaña, “persevera y triunfarás”.

-¿A quién le contó primero la buena nueva?

-En ese momento estaba sola… Agarré el celular y entre lágrimas y emoción la llamé a mi hermana Mara, para contarle lo que me estaba pasando porque no aguanté a que nos encontráramos para decírselo... E inmediatamente sentí la contención de ella porque

ya es mamá de mi ahijado, (también madre joven) y sabía que iba a tener el apoyo y las palabras justas que necesitaba escuchar en ese momento. Además, mi hermana trabaja conmigo entonces entendía a lo que me iba a enfrentar o lo que me esperaba, y ella sabía todo lo que me estaba pasando por la cabeza en ese momento.

-¿Exactamente de cuánto tiempo está embarazada?

-¡Estoy de 14 semanas! Y me enteré hace poco porque cada vez que iba a una consulta médica me agregaban una semana más de la que me decían que estaba y yo, la verdad, no entendía mucho. Sacando las cuentas en el primer mes o los primeros meses tuve mi periodo casi “normal”. Por eso me enteré hace muy poco lo del embarazo, cuando ellos ya estaban hace un ratito dentro mío, y hoy puedo entender porque me sentía tan mal…

Tenía baja las vitaminas D y C, el Hierro, y estaba anémica… Tenía dos bebés en la panza consumiéndome todo y yo no estaba enterada de nada. Hoy aprendí que necesitan un cuidado especial, con las pastillas correspondientes, con alimento y descanso. Ya que

se convirtieron en mi prioridad. Dejé todo de lado y sólo me concentro en que los bebés estén bien. Quizás sea extremista pero me tomo este momento muy en serio. Además, al ser gemelar es un embarazo que necesita más cuidado y atención ya que hay una sola placenta para dos…

-¿Cómo es su relación con él? ¿Conviven? O ¿cómo planifican el futuro?

-Nuestra relación cambió desde que nos enteramos la noticia; obviamente que mejoró porque los dos entendimos que a partir de ahora hay dos bebes que siempre nos van a unir. A Thiago yo lo conocía como pareja pero hoy lo conozco desde otro lado. Es un excelente compañero; sé que va a estar toda la vida con nosotros y me lo hace saber en este transcurso del embarazo, me cuida como si fuera una cajita de cristal. Me mima como si fuera una niña y me ayuda en todo. Está muy presente; le habla a la panza, le da besos y me mima todo el tiempo. Me tiene mucha paciencia con mis cambios hormonales, ya que estoy muy sensible. Y realmente, aunque no se lo dije nunca, sé que no me equivoque en elegirlo como el padre de mis hijos. Tiene un amor incondicional y tan puro en su corazón que jamás podría hablar mal de él, o decir algo negativo. Es y va a ser el padre de mis hijos toda mi vida y por eso lo voy a cuidar y a respetar siempre.

En este momento no estamos conviviendo. Vivimos separados pero estamos juntos todo el tiempo. Lo llamo en cualquier momento y al rato ya está a mi lado. No siento la ausencia de él por no convivir. No pensamos mucho en el futuro, estamos más pendientes del presente, de qué podemos hacer ahora para el día de mañana poder disfrutarlo. Por supuesto estamos hablando para compartir un techo cuando los bebés nazcan, pero por el momento nos gustaría viajar y disfrutar de esta hermosa panza.