El debut de Argentina en el Mundial 2026 despertó emociones en millones de argentinos, pero para Daniela Celis tuvo un significado muy especial. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la ex participante de Gran Hermano reveló cómo la impactó volver a vivir una Copa del Mundo desde afuera, rodeada de su familia y en contacto con la pasión que se respira en las calles.

Visiblemente emocionada, la influencer recordó que el último Mundial que vivió fuera de un contexto de aislamiento fue hace casi una década, ya que durante la Copa del Mundo de 2022 se encontraba dentro de la casa más famosa del país. “Hace ocho años que no vivimos un Mundial en la calle, es un montón. El último fue encerrados en una casa hace cuatro años. Salimos campeones del mundo”, expresó.

Daniela contó que mientras recorría la ciudad no pudo evitar detenerse a observar escenas que para la mayoría de los argentinos son habituales durante una Copa del Mundo, pero que para ella tenían un significado completamente diferente.

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“Hoy venía en el auto y pensaba: qué locura, hace ocho años que no veo en cada esquina, en cada semáforo, banderas de Argentina", relató.

Harta de las críticas, Daniela Celis hizo un fuerte descargo: "¿En qué momento se volvió un castigo?"

“Hoy venía en el auto y pensaba: qué locura, hace ocho años que no veo en cada esquina, en cada semáforo, banderas de Argentina. Las personas pasando con las caras pintadas, toda la ciudad de Buenos Aires vestida de celeste y blanco, los autos, las camionetas, las motos con las banderitas, todos tocando bocina”, relató.

El inesperado llanto de Daniela Celis ante el primer partido de Argentina en el Mundial 2026

La ex Gran Hermano también recordó cómo fue atravesar el Mundial de Qatar 2022 dentro del reality, completamente aislada de lo que sucedía puertas afuera. “Hace ocho años que no escuchaba el grito de gol de mi vecino, nosotros abrazándonos con la familia. Estábamos encerrados y veíamos el Mundial entre nosotros, y se terminaba el partido y la televisión se apagaba”, explicó.

Daniela Celis recordó su paso por Gran Hermano al ver jugar a Argentina en el Mundial 2026.

En ese sentido, reconoció que la experiencia le hizo aflorar emociones que creía completamente superadas. “Yo pensé que no me había quedado ninguna sensación rara o secuela después de Gran Hermano y que estaba todo sanado, pero esto me emociona. Hace un montón de tiempo no veo un Mundial en la calle”, confesó.

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“Yo pensé que no me había quedado ninguna sensación rara o secuela después de Gran Hermano y que estaba todo sanado, pero esto me emociona", admitió con lágrimas en los ojos.

Además, reflexionó sobre todo lo que cambió en su vida desde entonces. “Qué emoción, qué recuerdos, porque aparte éramos todos tan chiquitos. El recuerdo del último Mundial fuera de la casa lo tengo hace casi una década”, señaló.

Por último, destacó el presente familiar que atraviesa junto sus hijas gemelas, Laia y Aimé, y aseguró que eso volvió aún más especial este momento. “Ahora me encuentro viendo un Mundial acá afuera, con dos hijas, con mi familia, en mi casa. Es muy loco pensar que mi último Mundial lo viví en un reality show aislada del mundo”, concluyó.