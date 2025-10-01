Lali Espósito volvió a referirse a su relación con el presidente Javier Milei y dejó en claro su postura política en medio de su enfrentamiento con el mandatario. La cantante estuvo como invitada al programa español “La Revuelta” y explicó cómo le afectó la pelea.

David Broncano, conductor del ciclo, quiso saber cómo había surgido el titulo de su último disco y Lali explicó: “el demonio es lo que vos creas que es el demonio. Es una advertencia, no vayas a atender cuando el demonio llama”.

Fue en ese momento que contó que atendió al demonio con la primera canción que lanzó que se titula “Fanático” refiriéndose a Javier Milei y su mala relación con el mandatario.

“Me peleé con el presidente de la nación, una boludez”, ironizó la cantante y jurado de La Voz Argentina. Acto seguido, aclaró que en realidad fue él quien se peleó con ella. “No le gustó una opinión muy concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”, explicó.

El conductor del programa quiso saber qué había pasado exactamente a lo que Lali contó: “el tipo que hoy es nuestro presidente ganó las PASO en la Argentina y yo puse un tuit que decía “qué peligroso, qué triste. Y a partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias y, por un rato, quizás hasta el día de hoy, pero con menos fuerza, por suerte, fui un poco el centro de hate del mismísimo presidente de la nación”.

Espósito negó que la situación esté controlada y aseguró que otros artistas también suelen obtener comentarios de los hate al opinar distinto a Milei. “Está raro el tema de la libre expresión”, reconoció.

Sobre lo que desató la polémica, la cantante destacó que solo se trató de una opinión y recibió rápidamente el ataque. “Yo maleducada no soy, opiné como persona, como parte de la sociedad, como artista que tiene un micrófono enfrente, por supuesto que opiné. Y lo voy a seguir haciendo. Si no, lo hago con música y si no, lo hago cuando lo siento”, agregó y aprovechó para saludar a todo el público argentino que “tanto quiero”.