La familia de Jorge Damián Da Rocha vive momentos de angustia y desesperación desde este martes, cuando el hombre de 33 años salió de su casa en la ciudad de La Plata para ir a buscar a su hija al colegio, pero nunca volvió.

“Estamos desesperados buscándolo, ya pasaron cinco días y seguimos sin noticias de él”, contó a TN su expareja y madre de su hija, Jessica Paola Vander.

Según el testimonio de su familia, Damián, que vive con su mamá, salió de su casa a bordo de su bicicleta para dirigirse a la intersección de la calle 7 y 46. “La última vez que hablamos habíamos coordinado para que se lleve a su hija Lucía y nunca llegó al punto de encuentro. Su mamá fue testigo de que salió para el centro de la ciudad de La Plata, pero nunca llegó”, afirmó Vander.

Su expareja sumó también que Da Rocha estaba atravesando por un cuadro depresivo debido a problemas personales. “Bueno, nos vemos. Y si no nos vemos, decile a Lucía que me tomé unas vacaciones. Ni vos ni nadie me puede ayudar”, escribió en los últimos mensajes que envió antes de que su celular dejara de recibir llamadas y mensajes.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 6ta de La Plata e intervienen agentes de la DDI en la búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades concretas sobre su paradero. “Mi hija está destrozada, pide por su papá, ya son muchos días sin saber nada”, sumó Vander.

La madre del hombre, Gladys Rocca, compartió la búsqueda en su cuenta de Facebook junto a un mensaje conmovedor. “Damián, si estás viendo esto, te pido que te comuniques con nosotros, pues Lucía, tu hija, está esperándote”, escribió.

Puede interesarte

Y sumó: “Todos te esperamos. Queremos verte bien y abrazarte muy fuerte. Siempre cometemos errores, hay que saber perdonar y perdonarse, y además pedir a Dios ayuda en momentos difíciles. Hacelo por Lucy. Te esperamos con tu buena onda de siempre, te quiero mucho”.