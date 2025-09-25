Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron asesinados a balazos este jueves dentro de una escuela del estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, mientras que otros tres alumnos resultaron heridos, informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Sobral, de unos 200.000 habitantes, y provocó conmoción y pánico entre estudiantes y docentes. Según los reportes, los atacantes dispararon desde la vereda, alcanzando a las víctimas que se encontraban en el estacionamiento del establecimiento.

Fuentes policiales indicaron que los sospechosos llegaron en moto y que aún se encuentran prófugos. No se brindaron detalles sobre los motivos del ataque, aunque medios locales señalan que podría estar relacionado con disputas entre organizaciones criminales.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará informó que “todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad están siendo empleados para localizar y capturar a los responsables”. Además, se indicó que en posesión de una de las víctimas se encontraron drogas y elementos de pesaje.

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, expresó en sus redes sociales su “indignación y profunda tristeza” por este episodio, que calificó como “gravísimo e intolerable”.

Las autoridades educativas suspendieron las clases en la escuela durante jueves y viernes y ofrecieron apoyo psicológico a los estudiantes. Los heridos fueron trasladados a centros de salud, aunque no se informó sobre su estado.

Brasil enfrenta en los últimos años graves episodios de violencia vinculados a bandas de narcotraficantes, que se han afianzado especialmente en el noreste, la región más pobre del país. En Sobral, apenas un día antes, se registró un intento de asesinato cerca de otra escuela pública, aunque no se confirmó relación entre los hechos.