Este sábado 31 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 14° y una máxima de 29°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
La ciudad capital tendrá una mínima de 14° y no se prevén lluvias durante toda la jornada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Este sábado 31 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 14° y una máxima de 29°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, rotará al noreste y mantendrá una intensidad similar. Hacia la noche, cambiará al este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas cálidas, cielo con buenas condiciones y baja probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el SMN.