El conflicto entre Maru Botana y Yanina Latorre tiene sus raíces en la universidad, según reveló Maru. Según la pastelera, Yanina comenzó a salir con un compañero de equipo de su hermano y se hizo amiga de una de sus hermanas, lo que generó tensiones entre ambas. Recientemente, Latorre volvió a criticar a Botana a través de sus redes sociales, desmintiendo las declaraciones que la pastelera había hecho en una entrevista.

En la nota, Botana negó tener problemas con Yanina y aseguró que todo lo que decía sobre ella era un invento. La cocinera recordó cómo cocinaba para sus amigos y no entendía las críticas de Latorre sobre su relación con la comida: “Yo jamás le decía a Yanina ‘sos anoréxica’, ni me ponía a ver si comía o no.

Cocinaba para mis amigas y disfrutábamos juntas”, afirmó. También explicó que había dejado de hacer un programa en América porque no quería lidiar con las críticas de Yanina: "No estoy para que alguien me critique a esta altura de mi vida", agregó.

Por su parte, Yanina Latorre utilizó sus historias de Instagram para desmentir a Maru. Con un tono irónico y sarcástico, Latorre respondió a las acusaciones y aseguró que Botana seguía obsesionada con ella desde que eran jóvenes. "Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera", escribió. Además, recordó episodios del pasado en los que aseguró que Botana le había hecho daño, humillándola y destratándola.

Latorre también negó las afirmaciones de Maru sobre su relación con un rugbier amigo de su hermano, aclarando que se conocieron en la universidad, no en un contexto relacionado con un novio.

Puede interesarte

Continuó su descargo diciendo que, a lo largo de su carrera, Botana había tenido peleas con varias personas, mencionando nombres como Coco y Sergio Lapegüe, y asegurando que la pastelera no dejaba buenas relaciones a su paso.

El conflicto sigue sin resolverse, y tanto Maru como Yanina siguen expuestos públicamente, con la enemistad entre ambas más vigente que nunca.