Un niño surcoreano ha conmovido por una triste entrevista que se viralizó en redes y plataformas, como TikTok, en la que lloraba porque cree que sus padres no lo quieren. "Estoy solo en casa, nadie juega conmigo", decía visiblemente afectado.

El pequeño Geum Ji Eun apareció en uno de los capítulos del programa My Golden Kids, del medio surcoreano Channel A. Se trata de un espacio de televisión dedicado a las familias que tienen problemas con la crianza de sus hijos.

Cámaras los graban en su cotidianidad, expertos los escuchan y analizan sus comportamientos para tratar de asesorar a los padres.

Esta popular producción es presentada por la psiquiatra Oh Eun-young, quien es reconocida en Corea del Sur por sus terapias.

La repercusión de los capítulos ha sido tal que el Comité Presidencial sobre la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la sociedad discutió si el programa era un obstáculo para subir la tasa de natalidad en ese país por los mensajes que transmite, como informó en su momento el medio local JoongAng Ilbo.

La verdadera historia del niño surcoreano

El episodio 169, de una hora y 11 minutos, presenta en principio al menor como un ser problemático al agredir a su abuela. "¿Cuál es la razón de su comportamiento?", se preguntaban.

"Desde los tres años es así. Comienza a morder o a golpear. Ahora, responde. Yo le dí amor, lo crié y ahora es agresivo con nosotros tres", señaló su mamá en televisión, al lado de su esposo y la abuela.

Al ver sus bruscas reacciones y episodios con su familia, Oh Eun-young afirmó que el niño tenía un apego agresivo y necesitaba ser escuchado.

Uno de los momentos más tensos exhibido en televisión se da cuando el pequeño quiere dibujar, en lugar de hacer sus tareas.

"Por lo que veo como mamá, no te gusta estudiar. ¿Vas a ir a la escuela de arte? Tienes que ser guapo. Pero no puedes hacer eso", le decía la mujer mientras el pequeño hacía unos trazos en una hoja.

"El arte cuesta mucho dinero", añadió.

La experta le insistió a los padres que no podían estigmatizarlo ni inculcarle que el arte era negativo.

'No le agrado a mamá': el testimonio del niño surcoreano

Al final del programa, el menor era entrevistado. Sus padres rompieron en llanto al escuchar qué pensaba de la familia.

- ¿Quién te agrada más, tu papá o tu mamá?

- Creo que ninguno. Estoy solo en casa, nadie juega conmigo.

- ¿Y qué hay de tu papá?

- Da miedo cuando se enoja.

- ¿Y qué quieres de tu papá?

- Espero que me llame de forma cariñosa, dulcemente.

- ¿Y qué hay de tu mamá?

- Creo que no le agrado. Dame un momento—decía y se limpiaba las lágrimas—Intentó hablarle, pero no me escucha.

Puede interesarte

La psiquiatra, quien incluso se conmovió, afirmó que el niño pedía amor. "Después del trabajo, aunque sean solo 30 minutos, hay que dedicarle tiempo. (...) Su hijo se sentirá cómodo en muchos sentidos", aconsejaba.

"Mamá y papá no tienen suficiente tiempo para pasar íntimamente con su hijo. Necesitan tiempo para concentrarse solo en el niño. No es porque la abuela no le dé amor, sino que necesita atención y amor de parte de sus papás", concluía.

Los padres comprendían la razón del comportamiento del pequeño e intentan cambiar las actuaciones que ahora saben que lo hacen sentir mal.