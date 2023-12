Nacho Castañares cruzó a Martina Stewart Usher en las redes sociales, luego de que la exhermanita lo haya criticado por su trabajo vinculado con la nueva edición de Gran Hermano (Telefe).

Martina, quien supo ser la segunda eliminada en el 2022, está siguiendo muy de cerca el programa, pero en las últimas horas utilizó sus redes sociales para criticar a Nacho, actual integrante de Fuera de Joda y Espiando la casa, los programas de streaming en el canal de Gran Hermano.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Martina lanzó un filoso tuit: "Chicos, es un bodrio el Espiando la Casa con este pibe, por dios. No me pasó nunca con algunos de los chicos y decir '¿qué haces ahí?'".

La publicación se hizo viral rápidamente y como muchos empezaron a arrobar a Nacho, el exparticipante no se quedó callado y señaló: "15 días estuviste en la casa, mami. Te hubieras preparado para hacerlo vos".

Puede interesarte

Además, muchos fanáticos de Castañares expresaron: "Arrobalo si te vas a hacer la picante"; "Te quedaste caliente que no te dio bola, así te fue también"; "¿Qué pasó Martu? ¿No te llaman para nada?"; "Y no lo mires, mirá que simple que es. Te encantaría estar en ese lugar, pero saliste segunda y no pegás un laburo en GH ni de casualidad".

¿Cómo es la grilla del streaming de Gran Hermano?

La grilla digital tendrá un camino largo por recorrer, y es que ahora no solo reaccionarán durante el programa en vivo, sino también lo harán antes y después. Estos serán los horarios: