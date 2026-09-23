Mica Viciconte y Daniela Celis suelen protagonizar tensos cruces al aire de La jugada (Stream Telefe) y esta no fue la excepción. Todo ocurrió este lunes cuando recibieron a Sol Abraham en el estudio, quien les hizo varias preguntas picantes y al hueso.

“¿El tamaño importa?”, quiso saber la ganadora de Gran Hermano 2026 (Telefe). Sin vueltas, Viciconte opinó: “No, para mí el tamaño no importa”. Tentada, Pestañela hizo un comentario y Mica le advirtió: “No, no voy a hablar del tamaño de mi pareja, pero...”.

Sin embargo, Pestañela redobló la apuesta: “Perdón, no voy a dar nombres de nadie, pero si alguien que está en pareja dice que el tamaño no importa es porque su pareja no sé...”. Incómoda, la conductora retrucó: “¿Pero por qué? ¿Vos te creés que la única persona con la que estuve fue con mi pareja?”.

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“Pero sacando a Cubero del medio, yo no hablo de nada, quiero ser clara”, advirtió Celis. A lo que Viciconte le aclaró: “Primero que nunca te voy a decir cómo es la medida de mi pareja. No hay posibilidad porque en ese sentido soy como muy ubicada. No me gusta”.

👀 Sol respondió TODO en el stream



🫵 Sumate a #LaJugada de lunes a jueves a las 19.30hs por Streams Telefe pic.twitter.com/MkjAFtC3VS — Streams Telefe (@streamstelefe) September 22, 2026

“Pero no fue mi única pareja. Para mí no importa. No estamos hablando de un maní, ¿no? O sea, en ese tipo de tamaño extremo... Pero después hay gente que está muy bien y no la sabe usar, y otros que son más juguetones, por así decirlo, que manejan bien y terminan siendo más placentero que el otro. Ese es mi punto de vista", explicó, dando por cerrado el tema.

Finalmente, Daniela se ubicó en la vereda opuesta: “Para mí sí importa. Para mí es importante pasarla bien, chicos”.