“¿El tamaño importa?”: la pregunta de Sol Abraham que enfrentó a Mica Viciconte y Daniela Celis
Las mujeres volvieron a protagonizar un nuevo cruce en vivo que no pasó inadvertido entre los usuarios.
Mica Viciconte y Daniela Celis suelen protagonizar tensos cruces al aire de La jugada (Stream Telefe) y esta no fue la excepción. Todo ocurrió este lunes cuando recibieron a Sol Abraham en el estudio, quien les hizo varias preguntas picantes y al hueso.
“¿El tamaño importa?”, quiso saber la ganadora de Gran Hermano 2026 (Telefe). Sin vueltas, Viciconte opinó: “No, para mí el tamaño no importa”. Tentada, Pestañela hizo un comentario y Mica le advirtió: “No, no voy a hablar del tamaño de mi pareja, pero...”.
Sin embargo, Pestañela redobló la apuesta: “Perdón, no voy a dar nombres de nadie, pero si alguien que está en pareja dice que el tamaño no importa es porque su pareja no sé...”. Incómoda, la conductora retrucó: “¿Pero por qué? ¿Vos te creés que la única persona con la que estuve fue con mi pareja?”.
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“Pero sacando a Cubero del medio, yo no hablo de nada, quiero ser clara”, advirtió Celis. A lo que Viciconte le aclaró: “Primero que nunca te voy a decir cómo es la medida de mi pareja. No hay posibilidad porque en ese sentido soy como muy ubicada. No me gusta”.
“Pero no fue mi única pareja. Para mí no importa. No estamos hablando de un maní, ¿no? O sea, en ese tipo de tamaño extremo... Pero después hay gente que está muy bien y no la sabe usar, y otros que son más juguetones, por así decirlo, que manejan bien y terminan siendo más placentero que el otro. Ese es mi punto de vista", explicó, dando por cerrado el tema.
Finalmente, Daniela se ubicó en la vereda opuesta: “Para mí sí importa. Para mí es importante pasarla bien, chicos”.