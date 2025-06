Oscar "Negro" González Oro realizó una serie de posteos en sus redes sociales que muchos interpretaron como una suerte de despedida final. En medio de una interna familiar, el popular conductor generó una gran preocupación entre colegas y admiradores.

En A la tarde (América TV) analizaron qué podrían significar los mensajes que subió el conductor hace unas horas a su cuenta de Instagram y qué pistas estarían dando acerca de su vida personal, mientras crecen los rumores de un enfrentamiento con sus hijos.

"Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa; saca el tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa", escribió Oscar González Oro.

Y agregó: "Perdona rápido, porque la última discusión no avisa; ama sin medida, porque el último 'te amo' no avisa; responde esa llamada, porque el último 'ring' no avisa. Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer… ¡hazlo! Porque la última vez, no avisa".

Enseguida, el posteo generó una gran preocupación y muchos entendieron que podría tratarse de una señal de que el periodista estaría padeciendo problemas de salud.

En el programa, el panelista Luis Bremer reveló que se comunicó con González Oro luego de ver el posteo y reconoció que hay un desencuentro con sus hijos que tiene que ver con su adultez mayor. También contó que le recomendó que trabaje, que vuelva al ruedo porque está vital, tiene conocimiento para dar y conoce el medio.

Por su parte, el corresponsal de Uruguay, Gustavo Descalzi, dijo que habló con el conductor hace unos pocos días y que lo notó de buen semblante: "En la conversación que tuve hace unos días, hablamos de política, otras cosas y lo sentía bien. Me preocupé por esos posteos".

Ante la gran repercusión que tuvieron sus dichos, fue el mismo Oscar "Negro" González Oro quien salió a aclarar que se encuentra bien de salud. En su cuenta de Instagram escribió: "Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro. Gracias".