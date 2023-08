Luego de que Elon Musk cambiara el nombre de "Twitter" por "X" y sumara algunos cambios, volvió a sorprender con una curiosa novedad que se podrá disfrutar dentro de muy poco tiempo.

Según comunicó el empresario, se sumarán las llamadas y videollamadas a la red social.

A través de un posteo en X, Musk expresó que las videollamadas funcionarán a través de las aplicaciones de iOS, Android, Mac y PC. De esta manera, competirá con WhatsApp, Google Meet y Zoom.

Un detalle a tener en cuenta es que el magnate sostuvo que para disfrutar de esta nueva función "no se necesita número de teléfono" y agregó que "X es la libreta de direcciones global efectiva".

Al conocerse esta noticia, muchos usuarios se preguntaron si esta opción se podrá deshabilitar.

Y es que, al no haber demasiado detalles sobre esta novedad, hay quienes temen que las llamadas pueda hacerla cualquier usuario y no sea como en WhatsApp que solo pueden llamarte quienes se encuentran entre tus contactos.

Para conocer más sobre la función y desde cuándo se podrá usar, habrá que esperar algunos días.

¿Cuál es la función que dejará de existir en la red social?

Hace algunos días, Elon Musk informó que la histórica opción de "bloquear" a alguien dejará de funcionar en la red social antes conocida como Twitter.

Lo que ocurrió es que la cuenta @teslaownersSV preguntó en la red social si había razones para bloquear o silenciar a alguien. Allí el empresario le respondió: "El bloque se eliminará como una 'característica'".

No obstante, dejó entrever que no será una modificación completa: "a excepción de los DM". Finalmente concluyó el tema con otro tuit: "no tiene sentido".

Muchos usuarios se mostraron en contra de esta opción que ayuda a las personas a restringir la capacidad de otras cuentas de contactarlos, ver sus Tweets y seguirlos.