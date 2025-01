Emilia Mernes arrancó el 2025 con toda la energía, y no solo por sus compromisos profesionales. Después de su show en Punta del Este, la cantante decidió disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su novio, el popular rapero Duki, y un grupo de amigos. El destino elegido: Brasil. En su feed de Instagram, Mernes no solo compartió postales paradisíacas, sino que también sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que llamó la atención de todos.

Tras pasar por la peluquería, la cantante de 28 años dejó atrás su característico largo cabello y optó por un corte recto a la altura de los hombros, sin flequillo y en un tono castaño que le dio un aire renovado. Para complementar su nuevo estilo, Emilia lució un delicado accesorio natural: una flor amarilla detrás de la oreja, lo que sumó un toque fresco y veraniego a su look.

Durante su descanso en Brasil, Mernes y su grupo de amigos se instalaron en una lujosa mansión frente al mar, equipada con pileta, jacuzzi y amplios espacios verdes. Allí, aprovecharon para relajarse, disfrutar de comidas frescas y frescas frutas tropicales como sandías, kiwis, uvas y paltas. Duki, por su parte, se tomó un tiempo para disfrutar de su pasión por el básquet.

Emilia también compartió su outfit de vacaciones, luciendo un bikini de dos piezas con un vibrante estampado floral en tonos verdes, rojos, amarillos, marrones y morados. El conjunto se completó con un pareo con bordado de lentejuelas verdes, flecos y unas cómodas chanclas rosadas, que hicieron juego con la atmósfera relajada de su destino.

A través de sus publicaciones, Mernes dio a sus seguidores un vistazo íntimo de su descanso, mostrando que el 2025 comenzó con nuevos aires y mucha relajación en el corazón de Brasil.