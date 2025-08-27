En medio de los rumores que lo vinculaban con una renuncia a Telefe, Santiago del Moro salió a aclarar la situación a través de un mensaje contundente en Instagram.

Si bien no sabemos dónde se originó el rumor, la periodista Paula Varela contó la información en Intrusos (América TV). Minutos después, la información empezó a replicarse en distintos medios y ante las decenas de consultas, la figura de Gran Hermano optó por dar su palabra. "No es así. Nada que ver", manifestó Santiago.

"A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano 'Generación Dorada'", amplió en su perfil personal Del Moro.



De esta manera, dejó en claro que está pensando en los proyectos que se avecinan con el canal de las pelotitas, entre ellos, el reality más famoso del mundo.