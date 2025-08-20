El video de un confuso altercado protagonizado por Mauro Icardi dentro de un establecimiento de Estambul se viralizó en las últimas horas y desató debate en redes sociales. La secuencia, registrada el 27 de julio de 2025 y difundida en TikTok en las últimas horas, muestra al delantero en una situación de tensión con fanáticos del Galatasaray, mientras lo acompañaban la China Suárez y sus hijos más pequeños. Si bien las imágenes circularon masivamente, no existen aún versiones oficiales confirmadas sobre el origen preciso ni sobre los motivos del incidente.

En la filmación realizada por los fanáticos, se aprecia cómo Icardi, rodeado por una multitud, se desplaza junto a la China y sus hijos por los pasillos del establecimiento. Entre los seguidores predominaban niños y adultos que intentaban acercarse al futbolista para saludarlo, pedirle autógrafos y tomarse selfies.

En un momento de la grabación, un hincha vestido con la camiseta del Galatasaray se aproxima al grupo y ocurre un contacto físico sin que la secuencia permita discernir con claridad la intención de las partes. En las imágenes, Icardi responde con un movimiento de la cabeza, lo que se interpreta como un posible cabezazo al aficionado, aunque no se observa por completo el desarrollo de la acción ni qué la provocó exactamente.

Otras escenas del video muestran a la China Suárez alzando la voz en medio del tumulto, cuando se golpea con un miembro de seguridad al alzar en brazos a su hija, generando más confusión. Algunos de los comentarios que publicaron en el TikTok original, afirmaron que la reacción de Icardi estuvo motivada por el deseo de proteger a su familia en medio del caos; otros sostienen que pudo tratarse de un malentendido por la tensión de la situación.