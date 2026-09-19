Un grupo de operarios que realizaba pozos para la instalación de postes de luz en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, realizó un macabro hallazgo este viernes al encontrar una bolsa que contenía un bebé muerto. El descubrimiento generó un fuerte impacto entre los vecinos de la zona y motivó la inmediata intervención de la Policía.

Tras el hallazgo, los efectivos policiales demoraron a los padres del bebé, quienes fueron trasladados para prestar declaración. Sin embargo, ambos recuperaron la libertad pocas horas después. Según informaron fuentes de la investigación, la mujer habría reconocido que el bebé era suyo y alegó haber sufrido un aborto espontáneo, motivo por el cual habría dejado el cuerpo en el lugar.

Un vecino, relató en diálogo con la prensa que al llegar al sitio ya se encontraba presente el personal policial y sanitario, y confirmó que fueron los trabajadores quienes dieron aviso a las autoridades tras encontrar la bolsa durante las tareas de excavación.

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La fiscalía aguarda ahora los resultados de la autopsia, programada para este sábado. Este estudio forense será determinante para establecer las causas de la muerte y confirmar si el bebé llegó a nacer con vida o si el deceso ocurrió antes del nacimiento, un punto clave para el avance de la causa.