La alegría de Yanina Zilli desbordó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras consagrarse ganadora de un auto 0 km. Apenas colocó la llave ganadora en el cofre, exclamó: “¡Es mío! Gracias Santi y gracias a Telefe”. El festejo fue inmediato: sus compañeros la abrazaron y acompañaron hasta el vehículo, mientras la actriz celebró tocando bocina y recibió la felicitación de Santiago del Moro.

El premio, que obtuvo frente a Zunino en la definición, tuvo para Zilli un significado especial ligado a sus prioridades familiares y personales. Lejos de ser solo un logro material, el nuevo auto representa para la exvedette un episodio de reivindicación personal y afectiva.

Durante la transmisión, compartió que su hijo le insistía desde hacía tiempo en que cambiara su auto: “Yo soy ahorrativa. Mi hijo me decía ‘mamá, vos no podés andar con ese auto”. Zilli explicó que, a pesar de tener “un auto lindo”, prefería no gastar en uno nuevo por su costumbre de ahorrar y priorizar otros gastos, como viajar a visitar a su hija que vive en el exterior.

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La decisión de no cambiar el auto antes de entrar a la casa estuvo influida por el deseo de aprovechar la oportunidad que le brindó el programa. “Antes de venir, dije: ‘Tranquila, voy a hacer esto que tantas ganas tenía de hacer y esta oportunidad que me daba Telefe, vos y toda tu producción de venir acá’”, relató. Al ganar el premio, se dirigió a su hijo con alegría. “Santino, ya voy a tener un auto automático. Yo tenía con los cambios. Primera, segunda, de reversa, mami, todo”, lanzó, divertida.

Yanina Zilli recordó que su camino para ingresar a Gran Hermano Generación Dorada fue tan común como el de cualquier participante. Relató que su hija Ornella, desde Miami, la ayudó a grabar el video de audición. “Le dije: ‘Quiero entrar a Gran Hermano’. Cuando te vi, Santiago, que el último día dijiste: ‘Va a entrar gente por ahí un poco conocida’, la llamé a Ornella y le dije: ‘Bueno, ahora cuando viaje, haceme el video’”. Yanina contó que la producción del video incluyó discusiones familiares: “Me peleaba porque me decía: ‘No, así no lo hago más, dejame’. Con cosas de hija, peleando. Hasta que me dijo: ‘Bueno, bueno, pará, tranquila’”.

Finalmente, envió el video y aguardó la respuesta con natural expectativa: “Hice el casting, lo mandé como cualquier persona, como una más. Entonces dije: ‘Por ahí me llaman, por ahí no’. Y tuve esta oportunidad”.

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El desenlace se vivió en vivo, con la adrenalina del juego y la complicidad de todos los participantes. Cuando la llave funcionó, Yanina Zilli no dudó en gritar su alegría, mientras Santiago del Moro destacaba el lugar que ocupa la actriz: “Ella se anotó al casting como cualquier persona y puso su casting en las redes, lo mandó”. El conductor también celebró el premio: “Ese auto es espectacular y una vez que te subís en un auto automático, no hay con qué darle, es otra cosa”.

Los compañeros de Zilli la rodearon y la acompañaron hasta el vehículo, que encendió entre bocinazos y sonrisas. “El auto era secundario y en este momento gracias”, expresó Zilli, emocionada, rodeada por el afecto de quienes compartieron la experiencia dentro de la casa.