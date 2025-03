La tensión crece cada día más en la casa de Gran Hermano, y mientras intentan realizar la nueva prueba semanal, explotó una pelea entre Katia Fenocchio y Selva Pérez luego de que la mujer de 51 tratara de "pelotuda" a su compañera.

Esta semana, los hermanitos tienen que estar atentos a una alarma y a los nombres que aparecen en las pantallas para salir al patio y atrapar una pelota. En el turno de Katia, la joven no pudo atraparla, y al entrar a la casa Selva le dijo que era una "pelotuda". Lejos de esquivar el cruce, la participante expresó: “Bueno, bueno, pero tampoco pelotuda”.

Al ver que su compañera se ofendió, Selva Pérez le aclaró a los gritos: “¡Pero Katia! ¡Era con amor ‘Pelotuda’!”. Mientras Katia Fenocchio se fue al confesionario enojada, Chiara Mancuso aprovechó la oportunidad para defender a la joven: “Pero no está bueno decirle ‘Pelotuda’, no está bueno, porque la pone peor”.

Tras la pelea, las cámaras del reality enfocaron la puerta del confesionario, donde estaba Katia que, entre lágrimas, le aseguró a Martina y Lourdes que “está cansada” de los momentos que genera la uruguaya en la casa y agregó: “Estoy cansada amiga, en serio. Basta, me cansé. Basta”

Katia falló en la prueba semanal y Selva no pudo contenerse 🤐 Un nuevo cruce sacude la casa



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/g1dRr4sE32 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 7, 2025

Por último, Katia Fenocchio aseguró que intentaría quedarse afuera de la prueba semanal y explicó: “No quiero saber más nada ya, ya está. Me cansé. Es siempre. Me agoté. Tengo el oído tapado, no, no. Me cansé. No soporto más. Voy a ir a hablar al confe. Tengo mil quilombos en la cabeza, no tengo puchos. La estoy pasando como el orto”.