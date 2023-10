Truffles es una gatita rescatada de Pensilvania por Danielle Crull, una maestra en óptica, dueña de: “A child’s eyes”, negocio que atiende a niños con problemas de la vista desde edades muy tempranas.

Danielle relata en la página oficial de “Truffles the Kitty” que supo que era una gatita especial desde el momento en que la adoptó, en octubre de 2017. Truffles aprendió a hacer varios trucos, como el de sentarse y dar la pata a manera de saludo cuando tenía tan sólo seis meses de vida, fue entonces que a su dueña se le ocurrió la idea de colocarle un par de gafas sin cristales, ajustadas al tamaño de la cabeza de la minina para ver cómo reaccionaba.

La respuesta de la felina sorprendió a Crull, Truffles aceptó los lentes de inmediato y comenzó a usarlos como un accesorio más, empezando así su labor en la clínica y su fama en redes.

El comienzo de la labor de Truffles

Truffles empezó a usar sus antojos de manera constante, lucía diversos pares todo el tiempo, esto fue lo que marcó el comienzo de su trabajo en A child’s eyes, donde empezó a ayudar a los niños a sentirse mejor con el uso de lentes, corriendo hacia ellos y saludandolos mientras luce sus lentes favoritos. La presencia de Truffles en la clínica ha sido tal, que los niños siempre preguntan por ella, e incluso hay pacientes que atienden a su consulta únicamente por ver a la gatita usar sus gafa.

Danielle comenta que siempre la primera pregunta que hacen los niños es: “¿Dónde está Truffles?”, y entonces la minina sale y los saluda, todo mientras utiliza los lentes que ella misma eligió. “Truffles ayuda a los más pequeños a sentirse cómodos mientras se prueban sus lentes, los niños incluso ponen dos pares de lentes en frente de Truffles y ella pone su pata frente al que más le gusta, los niños se emocionan muchísimo con esto”, declaró Danielle para Infobae.

Su ayuda ha sido de gran importancia, uno de los casos que Danielle recuerda más es el de un niño con autismo no verbal, que durante la visita no paró de llorar porque tenía mucho miedo y a pesar de los esfuerzos no podían controlarlo, pero antes de que él se fuera, se le acercó la gatita y lo saludó con la pata, lo que le sacó una enorme sonrisa al pequeño y cambió por completo su día, “Truffles le dió los cinco y cambió por completo su experiencia ese día. Amo como logra eso en los niños todo el tiempo”, menciona Crull

La ayuda de Truffles a los niños con ambliopía

Según el National Eye Institute de Estados Unidos, la ambliopía u ojo vago es una condición médica que afecta principalmente a niños y les impide ver claramente con un ojo. El tratamiento implica la terapia de oclusión, que consiste en utilizar un parche en el ojo sano para estimular al ojo afectado y mejorar así su visión.

La gatita ha iniciado también una campaña para ayudar a los niños con ambliopía, al no limitarse sólo a usar anteojos, sino que también porta de vez en cuando sobre sus lentes un parche en el ojo, lo que le da a los niños que sufren de esta condición médica el apoyo suficiente para sobreponerse de manera positiva al tratamiento.

La respuesta de esta estrategia ha sido muy positiva, desde que comenzó la campaña, padres de niños con ambliopía alrededor de todo el mundo han contactado a la cuenta de Instagram de Truffles para expresar su gratitud por ayudar a sus hijos.