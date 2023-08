El mundo giró radicalmente y los enfrentó con una etapa distintiva, de esas que modifican para siempre la vida. Daniela Celis y Thiago Medina surcan un presente muy movilizante, a raíz de la confirmación del embarazo, que los transformará en padres de gemelos.

La nacida en Moreno, y que adquirió notoriedad en Gran Hermano, anunció la noticia en un streaming de Telefe y así descuartizó los rumores para otorgarle el cariz de oficialización de esta dulce espera. Empero, se cuecen versiones sobre un sismo de la pareja.

En LAM, Ángel de Brito leyó, en vivo, unos mensajes que le envió de manera privada la mediática, ahí le corroboró que no comparte el mismo techo con Mediana. "Es un embarazo de riesgo, no voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos y no voy a mostrar la panza”, aseguró.

Según explicaron, la futura mamá primeriza se habría encontrado hace un mes con su expareja, Gastón Garnica, a escondidas de Thiago.

El encuentro se habría concretado en las termas de Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, y Gastón habría ido con su hijo. En tanto, Daniela, habría llegado acompañada de sus padres.

Daniela Celis habría engañado a Thiago con su exnovio.

Las conjeturas que realizó el usuario en cuestión se basan en las historias de Instagram que ese fin de semana Pestañela y su ex subieron a sus redes.

Pero hubo más. Es que la mamá de la ex "hermanita" también compartió imágenes en sus redes, más precisamente un video de un control de tránsito con el que se toparon en la ruta, de camino a Villa Elisa.

Las pruebas de que Daniela estuvo en el mismo lugar con su ex novio

Lo cierto es que tras la esperada confirmación del embarazo de Celis, del que se rumoreaba desde hace semanas, esos videos de TikTok fueron publicados en las historias de Instagram de @gossipeame.

"Me mandan esto de TikTok, que habla de una posible infidelidad de Daniela con su ex hará unas semanas atrás", aclaró sobre esas imágenes Pochi, la influencer y dueña del mencionado perfil.

Y, en otras de las publicaciones que compartió, dijo: "¿Será que hubo algún tipo de desconfianza por parte de Thiago? ¿Y por eso están separados y toma la posición que está tomando con respecto a la noticia?".

Daniela Celis y su padre en las termas de Villa Elisa.

Es preciso aclarar que esas comprometedoras capturas no están más en TikTok. Al parecer, fueron borradas o alguien las denunció. Pero Thiago las habría guardado justo antes de que desaparecieran, tal como se ve en uno de los posteos que hizo @gossipeame.