Un caso con ribetes escandalosos que podría tener reproches penales envuelve al concejal electo de Avellaneda, Aldo “Dito” González, como consecuencia de la viralización de un video porno casero que protagonizó junto a quien era su pareja, una joven llamada Ludmila S.

El material aparece como “reenviado muchas veces” a través de la red de mensajería instantánea WhatsApp y eso alertó a la mujer en cuestión, domiciliada en el barrio América de Reconquista, que en la noche del jueves decidió realizar una denuncia en sede policial por la distribución de pornografía, y que amplió en la jornada del viernes por violencia de género de la que dijo sentirse víctima.

“Mentiras”

En diálogo con Radio Ideal, narró que fueron pareja tres meses y se mostró sorprendida: “Me cuesta creerlo, a él hablar mal de mí. Anoche realicé una cuando me enteré que estaba el video circulando. Y yo sola, al mediodía, me fui a hacer otra denuncia en la Comisaría de la Mujer”.

La joven dijo que “mañana tengo turno yo, en la Fiscalía de la Mujer, para hacerme un servicio médico. Cuando pasó esto, ese día que pasó esto, yo no podía mover la mano derecha, que fue la que él me dobló cuando me golpeó, y me había golpeado el pie en la escalera cuando me empujó”.

“La única que me apoya hasta el momento es mi mamá. Los demás se enojaron, no sé...”, expuso, y respecto de la repercusión en la comunidad puso en foco que “él habla de sus hijos, yo también tengo a mis hermanitas que son chiquititas que no pueden ni siquiera entrar a las redes sociales”.

Acerca de una denuncia presentada por González, intentó restarle importancia al afirmar que “él se defiende diciendo que yo lo amenacé, que yo supuestamente le dije que si nos dejábamos que yo había escondido el video. No se lo dije ni por celular, no se lo dije ni verbalmente, no se lo dije en ningún momento. Porque es una mentira y eso es lo que le sorprende. La gravedad de las mentiras que él dice”.

“Coacción” y “despecho”

El abogado patrocinante del denunciado indicó que “hicimos una presentación en la fiscalía del Dr. Nicolás Maglier, que está de turno por el delito de coacción y por tenencia de videos pornográficos para su comercialización o distribución”, en contra de Ludmila S.

El Dr. Julio César Vallejos aseveró que “acá hay una manifiesta intencionalidad por parte de esta chica de perjudicar la imagen política y pública del señor González. Más que por otras cosas, por despecho amoroso, por decirlo de alguna forma, ¿no?”.

El profesional confirmó que ambos fueron pareja, pero “la relación se terminó anteayer. Precisamente, ahí dio origen a toda esta situación en la cual, según la manifiesta mi defendido, tuvo que llamar a la policía para que la vengan a retirar de su domicilio porque le estaban haciendo un escándalo”.

Con relación a la filmación del video, sostuvo que “si bien, aparentemente, fue una filmación consensuada, el hecho es que esto es algo privado, que no tiene que presentarse obviamente al público”, y consideró que “el más perjudicado con la publicación de este vídeo sería González. O sea, yo creo que la única posibilidad que existe es que esta chica haya publicado y hecho saber al público de esta situación”.

“Tranquilo”

“Estoy tranquilo y a disposición de la justicia, no hice nada de lo que de dice”, declaró el futuro edil a Notife, en tanto admitió que “me preocupa el tema social, no es fácil sobrellevar eso”. Al mismo tiempo y en referencia a su asunción en la banca que ganó, expresó que “no creo que esto pueda ser un problema, porqie no hay nada firme”.