“Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza. Pero gracias a dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”, posteó Alberto Samid en su cuenta de la red X.

En redes sociales, el empresario se refirió a los hechos acontecidos con Sasha Samid. La mujer se paseó completamente desnuda dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y fue detenida por personal de seguridad. Muchas de las personas que aguardaban por la zona de check-in de Aeropuerto Argentina 2000 grabaron la secuencia y subieron a las redes sociales, convirtiendo el registro en un hecho viral.

Sasha Samid fue demorada y trasladada a un sector privado. Se constató que la hija del “Rey de la Carne” sufre un trastorno psiquiátrico y, según su padre, las derivaciones de un nuevo medicamento que le fue recetado provocó la crisis. Actualmente, la joven se encuentra en resguardo junto a su familia.

Alberto Samid está casado con Marisa Scarafía. Juntos tuvieron cuatro hijos: María del Sol, María Belén, José Alberto y María Luz. En 2019 se hizo pública la existencia de Sasha.

La historia de Alberto Samid y su hija es muy particular. Sasha es hija de una relación extramatrimonial que tuvo el empresario, recién cuando la niña transitaba la adolescencia su padre admitiría la filiación y le daría su apellido. La relación fue distante por varios años y diferente a la que el carnicero tuvo con los hijos de su esposa.