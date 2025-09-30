Para el afuera Mauro Icardi y la China Suárez se muestran como la pareja más enamorada del mundo. En eterna luna de miel desde que empezaron su idilio, y su novia viven su novela turca en una hermosa mansión en el barrio más top de Estambul. Sin embargo, hay alguien desde Argentina que asegura que tiene pruebas de infidelidad.

Hablamos del ex novio de Zoe Bogach, la ex participante de Gran Hermano que fuera del reality causa más polémicas y genera más contenido que dentro de la casa, donde si bien era muy querida, mucho ruido no hizo. Lo cierto es que, en cuanto se separó de Manuel Iberó, empezaron a aparecer “cositas” bastante turbias.

Se trata de charlas íntimas que guardaba en sus DM de Instagram y al que el joven tuvo acceso, según aseguró en un video en el que expuso todo lo que sabía. ¿Qué había ahí? Coqueteos con jugadores, como y, según dijo Manuel, también con Leandro Paredes.

“De Icardi también tengo cosas para contar”, señaló Manuel en un vivo de TikTok, antes de detallar los acercamientos de Zoe y el jugador de Boca Juniors. “Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”, aseguró.

LOS MENSAJES DE MAURO ICARDI A ZOE BOGACH MIENTRAS ESTABA CON LA CHINA SUÁREZ

Pero todavía faltaba lo más picante, el modo en el que Icardi se acercó a la ex GH, un juego de seducción que, según Ibero, se desarrolló en la cara de la China a través de un clásico modus operandi pirata: un perfil falso, paralelo al oficial.

“Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”, insistió el ex novio de . Enfurecida ante esta versión, la rubia negó todo más tarde: “Sólo voy a decir una cosa, qué asco narcisista poco hombre tenés que ser para salir a hablar con MENTIRAS”.

“No quiero salir a hablar mal de él, solamente aclarar cosas que está diciendo que son totalmente falsas”, agregó la ex hermanita, quien luego de separarse acusó al chico de serle infiel con varias mujeres.