La modelo, Luciana Salazar, se expresó en redes sociales por la muerte del panelista, Mariano Caprarola, y dejó un contundente mensaje.

Este jueves murió el panelista del histórico programa La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), Mariano Caprarola. El mismo tenía 49 años y se encontraba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Puede interesarte

La noticia se dio a conocer por el periodista Ángel de Brito, quién a través de cuenta de Twitter escribió: "Falleció Mariano Caprarola. Estaba Internado en el IADT". A raíz de su posteo, Luciana Salazar decidió dejar un contundente mensaje y citando la publicación del periodista escribió: "Dios mío que horror!!".

¿Otra víctima de Lotocki? Ay su mamá por Dios. No lo puedo creer", sugirió la mediática. Lo cierto es que Caprarola en el último tiempo padecía problemas renales, consecuencia de una serie de intervenciones estéticas que se realizó con el médico mencionado.

"Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más", sumó Ángel en otro tweet.

Murió Mariano Caprarola, panelista de La jaula de la moda

Murió Mariano Caprarola, panelista de La jaula de La moda, a los 49 años. Estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

"Falleció Mariano Caprarola. Estaba Internado en el IADT", escribió el conductor de LAM en dicha red social. El asesor de imagen tenía problemas renales, que sufría desde que se realizó intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki.

En otro tuit, Ángel contó que el panelista de La jaula de la moda tenía problemas de salud, consecuencias de las cirugías que le había practicado Aníbal Lotocki. "Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más", precisó.

Puede interesarte

El periodista indicó que que Mariano Caprarola estaba afrontando un tratamiento por las complicaciones que le provocaron las intervenciones que le realizó el polémico cirujano. "Hace muchos años que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", cerró.

La profunda tristeza de Sandra Borghi

La conductora visitó Poco correctos y no pudo evitar conmoverse al hablar del diseñador, con quien mantenía una linda amistad.

En medio del dolor por la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años, el diseñador y con quien mantenía una gran amistad, Sandra Borghi se conmovió en Poco correctos al hablar del shock que le generó la sorpresiva noticia.

“Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad. En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer. Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, comenzó diciendo Sandra en Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Él, lamentablemente es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki, eso primero. Yo lo digo porque hablé hace unos días con él y sabía que se iba a internar. Se estaba sacando el líquido del cuerpo que le había generado unas piedras”, agregó.

Y continuó: “Voy a ser muy cuidadosa con esto. Mariano fue una de las primeras víctimas que presentó denuncias, que estaba en la investigación judicial de este caso. Se estaba sacando el líquido del cuerpo mediante un tratamiento que nunca terminé de entender bien y hace 15 días me llamó llorando diciendo ‘amiga estoy feliz porque mis riñones están bien’ y llorábamos los dos”.

Por último, al periodista dio a conocer las causas del deceso de Caprarola: “Y ayer, o antes de ayer, se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo”.

Otra de las figuras que se expresó a través de las redes sociales fue Connie Ansaldi, quien se mostró acongojada y también responsabilizó a Lotocki. “Qué triste lo de Mariano. Un abrazo inmenso a sus amigos, familiares y compañeros. QEPD”, tuiteó. Y agregó: “Quien prometa que a Lotocki lo mete preso, lo voto. No se puede creer que este tipo siga libre”.

Por su parte, Flor de la V se limitó a subir una foto del productor de moda y pidió que descanse en paz.