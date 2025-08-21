El miércoles 20 de agosto por la noche, en La Voz Argentina 2025, se llevó a cabo el Knockout entre Franca Castro y Federico Caravatti, en el que ambos buscaban seguir en el Team Miranda!. Franca interpretó “Tu carcel”, de Los Enanitos Verdes, y Federico “El revelde”, de La Renga. Este enfrentamiento desencadenó el último robo de Los Knockouts.

Tras escucharlos cantar, Ale Sergi comentó que fue una decisión muy difícil de tomar, y que debieron poner muchos factores sobre la mesa para poder elegir a uno de los dos. "Tenemos una debilidad por Franca, su voz nos encanta, y Fede, sentimos que como cantante de rock estás plantadísimo, pero nos faltaría ver algo más tuyo", comentó el cantante de Miranda!.

Finalmente, los coaches anunciaron que Federico seguirá en su team. Acto seguido, Franca compartió unas palabras con los Miranda!, los otros coaches y el público, y en su discurso afirmó que se va muy feliz del programa. La participante a abrazar a Ale Sergi y a Juliana Gattas, y ellos le dijeron que "es única" y que "nadie canta como ella".

Cuando la eliminada se estaba yendo, Lali Espósito la abrazó y empezó a hacer guiños a la cámara y a sus compañeros. "La verdad que sos lo más, Franca", comentó, mientras los Miranda! celebraban en silencio.

"¿Cómo es que decía la canción? 'Pero recuerda, nadie es perfecto', ¡pero vos sos muy buena!", expresó Lali y apretó el botón rojo, anunciando que robaba a la participante, por lo que a partir de ahora, Franca es parte del Team Lali.

"¿Cómo no te vas a quedar?", gritó la coach y Juliana comentó: "¡Esto es justicia!". Ale comenzó a bailar y a saltar de alegría, y entonces se acercaron a sumarse al abrazo que estaban teniendo Lali y Franca. Luego de saltar todos juntos, Ale la abrazó a Lali y le agradeció por la decisión que tomó.

LOS ROBOS DE LOS KNOCKOUTS DE LA VOZ ARGENTINA 2025