La cantante Jimena Barón se volvió viral en las últimas horas tras publicar un emotivo video junto a su hijo, Momo. En la grabación, la artista celebra con alegría que el niño logró ingresar al colegio secundario.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió el momento exacto en el que le comunicó la noticia a su hijo. Ante la pregunta de Momo sobre si realmente había ingresado, la cantante confirmó el logro, lo que derivó en un emotivo abrazo entre ambos. “No lo puedo creer. Te amo, Momo. Estoy muy orgullosa de vos y tus logros, hijo. Próxima parada: el secundario”.

En su publicación, Jimena Barón agradeció el apoyo recibido durante el proceso de estudio. “Gracias a la abuela que lo ayudó a estudiar para que rinda bien. Y a mis infaltables extorsiones y amenazas con no comprarle las cosas que quiere, que nunca fallan. Síganme para más tips sobre crianza respetuosa”.

El contenido generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes celebraron el paso académico del niño con mensajes de afecto y apoyo en la plataforma digital.