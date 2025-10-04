Un hecho de extrema violencia se vivió en una escuela de la ciudad de Córdoba, donde un grupo de estudiantes se enfrentó a cuchillazos. La pelea terminó con un adolescente herido que tuvo que ser trasladado a un centro de salud de la zona.

El dramático episodio ocurrió durante el mediodía de este viernes en una institución ubicada en el barrio Alto Alberdi. Los protagonistas de las agresiones fueron estudiantes de 3º y 4º año.

Los directivos de la escuela alertaron el hecho e intervinieron de inmediato para frenar la pelea. Al acercarse, vieron que los alumnos estaban haciendo “pasamanos” con un cuchillo.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, la Policía llegó al lugar alertada por el episodio violento y secuestró el arma blanca que habían utilizado durante el enfrentamiento.

También se hizo presente un servicio de emergencias para brindar asistencia a un estudiante lesionado. Según trascendió, el adolescente tuvo que ser traslado al Hospital Eva Perón por una dislocación de un hombro.

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa y encendió todas las alarmas por la escalada de violencia que se vivió entre los adolescentes. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido para determinar las responsabilidades del ataque.