Luego de varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron extinguir el incendio provocado por una explosión de gas en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El siniestro, ocurrido el viernes 13 de noviembre, dejó una persona muerta, 30 heridos y numerosos daños materiales en viviendas, comercios y vehículos de la zona.

La Municipalidad de Lanús confirmó que durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, personal de Metrogas consiguió cortar la fuga de gas que había originado el desastre. Esta intervención permitió que los equipos de emergencia terminaran de controlar las llamas y comenzaran las tareas de enfriamiento del lugar.

De acuerdo con fuentes judiciales, el suministro fue interrumpido alrededor de las 2 de la madrugada. Posteriormente, efectivos de la Policía Ecológica ingresaron al sector afectado para evaluar los riesgos existentes y determinar si estaban dadas las condiciones para avanzar con las pericias.

El incidente se produjo en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una empresa contratista realizaba trabajos sobre la red de distribución de gas. Según la información difundida por las autoridades municipales, una máquina tuneladora habría dañado una cañería durante las tareas de renovación.

Un muerto, 30 heridos y familias evacuadas

El saldo de la tragedia fue de una persona fallecida y 30 heridas, de las cuales siete permanecían en estado grave. Otras 13 continuaban bajo observación médica, aunque fuera de peligro, mientras que diez ya habían recibido el alta hospitalaria.

La víctima fatal fue encontrada junto a una camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar. Según informó la Fiscalía, hasta la actualización difundida este sábado todavía no se había logrado establecer su identidad.

El municipio también inició las tareas de evaluación de los daños provocados por la explosión y el posterior incendio. Las familias que debieron abandonar sus viviendas reciben asistencia del área de Desarrollo Social para organizar un regreso progresivo, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Mientras tanto, la zona afectada permanecerá restringida al tránsito hasta que concluyan los trabajos de limpieza, inspección y diagnóstico. El Club Atlético Talleres puso sus instalaciones a disposición como centro de evacuados, mientras que grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios colaboraron con la asistencia a los damnificados.

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Investigan las causas de la explosión y las responsabilidades

La Justicia avanza con una investigación para determinar cómo se produjo la fuga de gas y establecer las responsabilidades de las empresas que participaron de los trabajos. En el marco de la causa, fueron detenidos dos directivos de Metrogas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Descentralizada N.º 6 de Lanús.

Según la reconstrucción inicial difundida por el municipio, la rotura del caño se habría producido alrededor de las 9.44 del viernes, mientras que el alerta por la explosión ingresó al Sistema de Emergencias Municipal a las 10.52. Esa diferencia de más de una hora forma parte de los aspectos que deberán esclarecer los investigadores.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, cuestionó las condiciones en las que se desarrollaron los trabajos y sostuvo que no se habrían respetado los protocolos de seguridad. Además, vecinos del sector afirmaron que habían percibido un intenso olor a gas antes de la explosión, circunstancias que deberán ser analizadas durante la investigación.

Con el fuego finalmente extinguido, los investigadores comenzaron las pericias en el lugar. También está previsto utilizar perros especializados para determinar si existen restos humanos entre los escombros, mientras continúan las tareas de evaluación de daños y asistencia a las familias afectadas.