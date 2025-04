Tras el escandaloso final de su relación con Peso Pluma, Nicki Nicole busca reenfocarse en su música y en su vida personal. Sin embargo, las redes sociales no le dan respiro. En las últimas horas, su nombre volvió a ser tendencia luego de que se la señalara como la supuesta tercera en discordia en la ruptura entre los influencers Stefy “Teffo” Scarinci y el cantante de cumbia 420, El Turko.

Lejos de quedarse en silencio, la cantante rosarina salió a responder desde su cuenta de X (ex Twitter) con una serie de mensajes cargados de ironía, enojo y mucha personalidad. “Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, ¿todo bien por casa? Harta”, escribió, dejando en claro su molestia por las versiones que circulaban. Su reacción no tardó en viralizarse y encendió aún más la conversación.

En otro tuit, redobló la apuesta: “Décimo novio del año inventando y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería así le hablo para pedirle medialunas”. La frase, cargada de sarcasmo, se volvió tendencia de inmediato, inspirando memes y mensajes de apoyo por parte de sus fans.

El origen del conflicto fue un video compartido por Scarinci, donde muchos interpretaron una indirecta directa hacia Nicki. La influencer escribió “Temón, aunque lo cante una metida” en referencia a “Ojos verdes”, uno de los últimos éxitos de la artista. El clip sumaba frases como “Ahora que sé andar en moto y querías pasear, avísame y yo te paso a buscar, ojitos verdes”, y cerraba con una declaración que avivó aún más la polémica: “De un pedestal al suelo, pero sabe que fui a tres Movistar”.

Frente a la avalancha de especulaciones, Nicki Nicole volvió a expresarse, dejando en claro su incomodidad con la situación. “Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla. Debe pensar que la estoy re gozando”, lanzó con ironía, una vez más. En otro mensaje, dejó clara su postura actual sobre las relaciones: “Además, no quiero novio, quiero estar soltera y jugar a Los Sims”.

Sus seguidores, siempre atentos y fieles, no tardaron en salir a bancarla. En pocas horas, cientos de mensajes con humor y cariño inundaron la red: “A esta Nicki tirando a palos dámela siempre”; “Nicki Nicole y yo contra el mundo”; “Una que se levantó tranqui es Nicki”; “Decilo, Nicki, les falta cerebro”; “Lo que yo la amo”.

Vale recordar que a comienzos de 2024, Nicki vivió una dolorosa separación con Peso Pluma tras una infidelidad que salió a la luz públicamente. En aquel momento, compartió un mensaje en Instagram donde expresó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Desde entonces, la cantante decidió alejarse de los rumores sobre su vida sentimental, priorizando su bienestar personal y su carrera artística. Pese a las constantes especulaciones, incluso vinculándola con figuras como Enzo Fernández, Nicki sigue marcando límites y haciéndose escuchar. Con cada intervención, demuestra que no está dispuesta a dejar que las redes definan su historia.