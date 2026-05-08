La cuenta de Multiteatro en X compartió imágenes tomadas por la cámara de seguridad del foyer del teatro y motivó todo tipo explicaciones.

Fue la misma cuenta oficial de Multiteatro la que alentó la proliferación de las más insólitas explicaciones sobre lo ocurrido y desató un debate que se viralizó en las redes sociales.

"Hace minutos, sorpresivamente, se abrió y destruyó una puerta de acceso a Multitabaris, en la cual se anuncia la obra 'El Secreto'", puede leerse en el texto que acompaña un video de unos 30 segundos.

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Y agrega: "En estos momentos se investiga si fue producto del fuerte viento o efectivamente -como algunos sostienen- son los fantasmas que habitan los teatros".

En el video se ve el ingreso principal del teatro visto desde adentro y en altura. Allí se observa el hall de ingreso a las salas completamente vacío, por lo que se deduce que en ese horario -20:49 horas del 7 de mayo según figura en la filmación- no había ninguna función prevista.

Se abrió y destruyó una puerta de acceso a Multitabaris, en la cual se anuncia la obra “El Secreto”. Algunos manifiestan que podrían ser FANTASMAS que habitan en las salas. pic.twitter.com/e2ypEfsHRP — Real Time (@RealTimeRating) May 8, 2026

En ese momento, se ve como una de las puertas de vidrio se abre completamente y golpea fuertemente contra una columna, haciéndose trizas.

Cómo la cámara también graba sonido, en ese momento se escucha el ruido de los vidrios cayendo al piso. Enseguida, se acerca personal de seguridad del teatro para constatar qué fue lo que sucedió.

Lo cierto, es que en la red se lanzaron todo tipo de comentarios al respecto de lo sucedido. Mientras algunos recordaban que unos días antes se hizo en ese mismo espacio teatral un homenaje a Luis Brandoni tras su fallecimiento, otros explicaban lo sucedido diciendo que se trataba simplemente de una fuerte ráfaga de viento.

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Vale recordar que en el multiteatro de tres salas ubicado sobre la avenida Corrientes al 800 se está presentando "El Secreto", una comedia de intriga donde una pareja enfrenta una revelación inesperada protagonizada por Gerardo Romano y Ana María Picchio. En este sentido, no faltaron los que consideraron que el video publicado no es más que una estrategia de marketing para difundir el espectáculo.

Días atrás, Carlos Rottemberg organizó un evento para recordar a Brandoni donde reunió a figuras del espectáculo, familiares y amigos en el Multitabaris, el último escenario donde actuó el consagrado artista recientemente fallecido.