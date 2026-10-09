Desde Madrid, Facundo Moyano anunció su reconciliación con Candela Arizaga mediante una serie de imágenes publicadas en Instagram. En las fotografías, la pareja se mostró cómplice y afectuosa, destacando un regalo especial: un collar entregado en una caja de terciopelo. El hijo de Hugo Moyano acompañó la publicación con una frase contundente:

Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte

El posteo, realizado de manera compartida entre ambos, cuenta con los comentarios restringidos. En una de las postales, se observa a la pareja a punto de besarse frente al mar. Para la ocasión, el exdiputado vistió una camisa blanca con bermudas, mientras que la modelo lució un vestido celeste claro.

La pareja se encuentra en la capital española en medio de la causa judicial que mantiene a Moyano imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Tras obtener la excarcelación, el dirigente quedó sujeto a pautas de conducta que incluyen una prohibición de acercamiento y comunicación con Arizaga en territorio argentino.

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En las últimas horas, Moyano mantuvo una comunicación con la conductora Moria Casán. Según relató la presentadora en el programa La mañana con Moria, la pareja aprovecha su estadía para recorrer la ciudad y realizar compras. Durante la charla, el exdiputado comentó que ambos siguen la serie protagonizada por la diva, lo que generó diversas reacciones entre los panelistas del ciclo.