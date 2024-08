Recientemente, Florencia Peña ha sido objeto de nuevas acusaciones tras la viralización de un video en el que se observa a Tamara Pettinato compartiendo una cerveza con el expresidente Alberto Fernández en su despacho presidencial. Este incidente ha reavivado la controversia en torno a la actriz, quien, durante la pandemia, fue una de las personalidades que visitó al expresidente en la Quinta de Olivos en abril y mayo de 2020.

Después de que surgieran especulaciones sobre el propósito de dichas visitas, se han revelado los mensajes que Florencia Peña habría intercambiado con Fernández en aquel entonces. De acuerdo con la información publicada, se trata de mensajes directos en Instagram que precedieron a su reunión en Olivos.

En un mensaje fechado el 7 de mayo a las tres de la tarde, Peña habría escrito al entonces presidente: "Alberto, perdón por mi osadía. Sé que estás a full, pero necesitamos hacer algo por los compañeros actores. Lo que está ocurriendo es muy duro. Estoy aquí para conversar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias, como siempre, por tu cuidado y amabilidad". Días después, Fernández habría respondido: "Denme ideas. Tengo algunas propias. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escríbeme por WhatsApp y vemos".

Los recientes rumores surgidos tras la viralización del video de Pettinato han vinculado nuevamente a Florencia Peña con Alberto Fernández, dado que ella fue una de las figuras públicas que visitó al exmandatario durante la cuarentena.

Este viernes, en el programa Socios del Espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich compartió la posición de Sebastián Centeno, representante de la actriz, sobre las especulaciones en curso. "Sebastián asegura que Florencia no va a comentar sobre el asunto y que no encontrarán nada comprometedor. Reitera y confirma que si surge algo en un ascensor, no es ella", explicó Lussich.

El conductor también añadió: "Centeno asegura que no aparecerá ningún material privado similar al de Tamara Pettinato. De esta manera, el entorno de Florencia Peña desmiente categóricamente la existencia de cualquier información que la comprometa personalmente con Alberto Fernández."