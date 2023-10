El ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezaron esta tarde el acto de cierre de campaña de Unión por la Patria (UP) en la provincia de Buenos Aires. En el estadio de Arsenal de Sarandí, los candidatos a presidente y a gobernador de la coalición oficialista coincidieron en criticar a los postulantes opositores Javier Milei y Patricia Bullrich. “Estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el Norte argentino, desde la Patagonia, la victoria del próximo domingo”, sostuvo Massa.

“Tuvimos que escuchar en esta campaña como dos candidatos lastimaban a las familias cuyos seres queridos derramaron su sangre en las Malvinas”, dijo Massa en un tácita referencia a Milei y a Bullrich. El candidato oficialista también se diferenció de sus rivales de cara a las elecciones del 22 de octubre con una defensa explícita a “a universidad y la educación públicas”.

“Ya hay más de un millón de argentinos que aunque vaya Bullrich a la tele a decir que lo va a sacar, ya no les cobran el impuesto a las Ganancias”, señaló el ministro de Economía. También dijo que ayudará a Kicillof a combatir la inseguridad en la Provincia, en caso de que llegue a la Presidencia el 10 de diciembre.

“Esto no se resuelve con una motosierra, con dinamita ni ajuste, no es por ahí”, advirtió por su parte Kicillof durante la presentación y agregó: “La provincia de Buenos Aires no se salva sola, no alcanza con un gobierno local, con la provincia, necesitamos un proyecto nacional”.

El inconveniente llegó cuando, terminado el acto, el actual gobernador de Buenos Aires y candidato a la reelección -este domingo Buenos Aires tiene elecciones provinciales- manifestó a la prensa que “Vos podés tener problemas, pero ni Massa ni Milei te los van a resolver”.

La equivocación del candidato rápidamente circuló por las redes sociales y se convirtió en un furcio viral.

En el Día de La Lealtad peronista...El furcio de Kicillof 🤣 Esto pasa cuando el subconsciente te traiciona 👇 pic.twitter.com/Wr8GQ8MtdZ — Silvia_RepublicanaOK (@Republica_naOK) October 17, 2023

Axel Kicillof tiene razón

“Ni Massa ni Milei te van a resolver los problemas”

A confesión de parte, relevo de prueba pic.twitter.com/jk4rt6wu2L — Micaela (@MicaDeJota) October 17, 2023

Nunca pensé en que podía coincidir en algo con Kicillof, pero tiene razón en esto: "Vos podés tener un problema pero ni Massa ni Milei te lo van a resolver". #PatoPresidente pic.twitter.com/B34GbFRoHC — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 17, 2023