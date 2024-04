“Hoy tenemos una edición difícil y digo difícil porque Juli, Furia, en las próximas horas va a tener que salir de la casa”, fue lo primero que dijo Santiago del Moro en la emisión de este martes de Gran Hermano (Telefe). Es que la permanencia en la casa de la jugadora más polémica de esta edición está condicionada a su estado de salud, de acuerdo a unos estudios que le realizó el equipo médico del reality show.

“Hay mucho para contar, vamos a ser muy cuidadosos para lo que vamos a decir. Y yo la quiero escuchar a ver qué quiere contar ella de sí misma y para saber cómo va a seguir su vida en un juego que justamente habla de la vida de las personas”, adelantó el conductor y mostró un tape editado a partir de ciertas acciones que ocurrieron durante la mañana de hoy en la casa luego de que Furia haya sido asistida por la médica que la estuvo controlando en los últimos días y quien debió comunicarle que tiene que salir del juego para ser atendida de manera más exhaustiva.

“Salieron mal los estudios. Me van a llevar afuera”, anunció Furia en tono español, casi bromista y queriendo relativizar la noticia al hablarlo con sus compañeros de juego durante el desayuno de este martes. “Como es temprano y estoy desayunando y ya me estoy enojando conmigo misma, solo les cuento hasta acá”, agregó la jugadora. Luego mostraron cómo Mauro, con quien mantiene una relación sexoafectiva, se le acercó para contenerla. “Al final se logró lo que vos querías, boludo... Me voy a terminar yendo”, le dijo ella con ironía. “Shhh no, por favor, no. Como vos me decís a mi no pienses en nada, no cuentes nada. No pienses en nada, todo va a estar bien, tranca. No te vas a ir”, le respondió él y se fundieron en un abrazo acostados en el sillón del jardín.

“Yo me estoy riendo pero no está nada bien, nada”, le dijo Furia después a Emmanuel. Luego mostraron un fragmento de una conversación que tuvo con Bautista. “A mi me preocupa. La doctora me dijo que esté tranquila, que esté en positivo, pero bueno... Es preocupante, no es una pelotudez. Y vos sabés que a esta altura, nadie se quiere ir. Estoy out”, manifestó Scaglione. En el video se vio, además, el estupor del resto de los participantes ante la inesperada noticia.

Horas después, finalmente, Furia habló desde el confesionario con Del Moro. “El título es ‘cuidar mi salud’, básicamente. No quiero asustar ni a mi familia, ni a los furiosos, ni nada. Salió algo mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui a algo que no. Lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe, que todo tiene solución. Sí me preocupa porque es un tema de la sangre, y yo ya tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y demás, por ese lado me preocupo”, expresó la doble de riesgo en el cuarto.

Luego, el conductor le consultó cómo quería comunicárselo al resto de la casa y qué información iba a contar. Fiel a su estilo, Juliana optó por aprovechar la situación, aunque después reflexionó: “Hubo una especie de idea acá graciosa porque quieren eliminarme del juego hace bastante, la idea es como decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud, así que me van a ver irme no ahora, pero seguramente mañana. Ya todos saben que estoy haciendo ayuno, que corté la comida. Sé que capaz no es gracioso joder con la salud, pero sí va a ser gracioso para mi ver sus caras”.

Con esa idea en mente, ya nuevamente en el living de la casa, del Moro le pidió a la jugadora que comunique su situación al resto de los jugadores: “No pensé que se iba a exponer tanto, pero la realidad es que tengo que tomar conciencia, saben que para mí esto es mi vida, que yo dejé mi vida para estar acá adentro. Pero bueno, también tengo un currículum familiar bastante heavy, de lo cual no tengo que asustarme. Ya tuve un llamado de atención la semana pasada, no comí bien, creo que me bajaron las defensas, me agarró infección. Ahora los estudios no dieron bien. Se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver. Yo voy a abandonar el juego. Quiero estar en la final, pero creo que primero está mi salud”.

Sin embargo, la participante decidió no extender mucho más la broma y les contó la verdad a sus compañeros: “También quería decirles que esto es una joda. Sí, mañana me voy a hacer unos estudios, voy a salir de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a ir a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro. A todos, hijos de p...que quieren verme afuera”.