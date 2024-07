Juliana “Furia” Scaglione continúa con su raid mediático en busca de hacer olvidar todos los momentos polémicos que protagonizó en la casa de Gran Hermano durante seis meses, y ahora optó por culpar a LAM, y en especial a Yanina Latorre de todo lo que se dice sobre ella.

Furia visitó Se picó (República Z), el ciclo de streaming donde Gastón Trezeguet y Laura Ubfal la animaron a lanzar contra el ciclo de América advertencias legales, sobre todo después de un informe que aseguraba que la participante no levantaba el rating de los programas que visitaba.

“Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta amigo, déjame vivir”, dijo Furia, con Ubfal detrás asegurando que “Por ahora no te van a dejar porque seguís rindiendo”.

Puede interesarte

QUÉ TREMENDA ADVERTENCIA LE HIZO FURIA A LAM Y A YANINA LATORRE

“Sí me van a dejar porque ya no tienen más de qué hablar”, advirtió la exparticipante, que quedó en sexto lugar en el reality tras ser eliminada con el 62,4 por ciento de los votos, y apuntó contra Latorre, pidiéndole que “se lave los dientes”.

“Yanina Latorre, lávate los dientes porque tenés un olor a mierda en la boca. Lávate los dientes amiga. Te gusta el show, yo te doy show”, aseguró, y contó además que si LAM no deja de molestarla recurrirá a la Justicia para pedirle un “bozal legal”.

"Yanina":

Por el cruce de Yanina Latorre con Furia pic.twitter.com/O0peLuQJh5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 4, 2024

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LOS DICHOS DE FURIA

El foco se puso entonces en qué iba a decir Yanina Latorre en su ciclo de El observador. “Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?”, se preguntó al aire la conductora.

“Es una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con casi el 70% de los votos del público en contra”, la ninguneó Latorre, que no se detuvo ahí y prometió lavarse los dientes.

🎙️ La tajante respuesta de Yanina Latorre a Furia: "¿Quién sos?"



👁️ @yanilatorre decidió no quedarse callada, y se refirió a los dichos de la doble de riesgo. https://t.co/tE8dGRsIJP pic.twitter.com/MyyNSZjf4K — Haceinstantes (@Haceinstantes) July 4, 2024

“Desde que salió de la casa, Laura Ubfal, Lorna y el pel... de Gastón Trezeguet la están haciendo creer que es Madonna y ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. ¿Quién sos, qué hiciste? Bancate la opinión ajena”, le aconsejó.