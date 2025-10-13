La Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este domingo a tres personas en Villa Constitución sospechadas de estar vinculadas a una causa de amenazas calificadas y microtráfico de drogas. Durante el allanamiento efectuado en una vivienda del barrio Las Palmeras, los efectivos secuestraron droga fraccionada tanto para la venta como para fragmentar, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de interés para la investigación a cargo del fiscal Ramiro Martínez, del Ministerio Público de la Acusación.

A raíz de una denuncia por amenazas calificadas radicada el pasado 11 de septiembre, la PDI llevó adelante una serie de tareas investigativas y logró identificar un domicilio en barrio Las Palmeras vinculado no solo al hecho denunciado, sino también a la presunta comercialización de estupefacientes.

(Foto: Gentilezas)

En cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Judicial N°14, a cargo de Ignacio Vacca, personal del Departamento Operativo de la PDI – Región II, Distrito Constitución, junto al GOT, llevó adelante el allanamiento en una finca de Cabildo al 0.

Como resultado del procedimiento detuvieron a Walter J. F. (34 años), Agustín C. (22) y María F. C. (20) y secuestraron material estupefaciente que sería cocaína fraccionada en 95 dosis, un trozo compacto con la misma sustancia de 41,1 gramos y una pequeña porción adicional que permite preparar dos dosis más (0,4 g.), $ 593.520 en efectivo, 7 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos, elementos de corte y preparación utilizados para el fraccionamiento.

Por disposición del fiscal interviniente, los tres detenidos fueron trasladados al Módulo de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI, quedando a disposición de la Justicia.

(Foto: Gentilezas)

Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa, que ahora avanza bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.