Este domingo se vivió un momento muy emocionante en Got Talent Argentina (Telefe). Con apenas 14 años, Malena se presentó en el escenario y conmovió a todos los presentes con su baile.

“A los dos años hice gimnasia artística, pero me aburrí. Y como no me quedaba quieta, me mandaron a baile”, dijo la participante apenas pisó la pista. Su espontaneidad sorprendió al jurado, que no tardó en destacar la rapidez con la que la nena se dio cuenta de que no le gustaba una disciplina y optó por otra.

Puede interesarte

Tras ese momento, la música empezó a sonar y Malena hizo una performance espectacular por la que se llevó una verdadera ovación. Luego, los especialistas le hicieron emotivas devoluciones y Abel Pintos le dio un importante consejo: “Cuando las cosas no te salgan, tratate con amor”.

La primera en tomar la palabra fue Florencia Peña, a quien se la notó realmente impactada con lo que acaba de ver. “Naciste con un don. El arte necesita de la maduración de la persona, pero tu alma ya está ahí... tu esencia como artista está ahí. Y eso es muy emocionante. Vos viniste a esto nena, no dejes de estudiar. Podés llegar a donde quieras llegar”, le dijo entre lágrimas a la adolescente.

A su turno, Emir Abdul Fani sostuvo que en todo momento se imaginó que Malena iba a tener un desempeño sorprendente: “Me encanta tu esencia, cuando te escuchaba hablar ya me daba cuenta de que sos buena. Tenés condiciones innatas”.

En sintonía con sus compañeros, La Joaqui solo tuvo elogios para la concursante. “Me gustó, me emocionó, me pareció espectacular y podrías ser mi hermanita. Me sorprende mucho lo claro que tenés tus sueños a la edad que tenés, me parece hermoso que lo hayas podido hacer desde tan chiquita y que tus papás hayan regado esta plantita. Sos una ternurita”, expuso la intérprete de “Butakera”.

Por último, Abel Pintos le dedicó emotivas palabras a Malena. “Me emocionaste como si fueras mi hija. Así que necesito decírtelo como un papá. Es cierto lo que dice Emir, tu cuerpo sabe lo que tiene que decir, así que es una cuestión de tiempo hasta que nosotros podamos ver cómo te divertís. Porque no es que no te divertís, pero no podemos verlo”, arrancó diciendo.

Puede interesarte

Y concluyó: “Tratate con mucho amor, sabés. Cuando las cosas no te salgan, tratate con mucho amor. Cuando te digan que no en un casting, tratate con mucho amor. Tratarse con amor es pararse un segundo y decir ‘yo la tengo clarísima’. Porque la tenés clarísima, tenés un talento inconmensurable y todo lo demás es cotillón. Te felicito”.

Finalmente, todo el jurado coincidió en que la adolescente debía avanzar a la siguiente etapa y el momento culminó con una situación muy emocionante: los padres de Malena subieron al escenario para contenerla y luego el jurado se sumó al abrazo general.